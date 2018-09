In sfarsit, in urmatoarea perioada ar trebui sa se inaugureze cateva tronsoane de autostrada. Iata care

Obtinerea cu intarziere a Acordului de mediu, necesar obtinerii Autorizatiei de Construire.

Exproprieri suplimentare.

Autorizarea lucrarilor de utilitati.

nu exista nicio modificare a situatiei de patru luni incoace

1. Modificare la contract (Ecoduct 57+710);

2. Modificare la contract (Descarcare Holdea);

3. Lipsa exproprierilor si implicit a Autorizatiei de Construire pentru lucrarile aferente descarcarii traficului in zona Holdea.

4. Obtinerea Autorizatiei de Construire pentru Pasajul km 59+505 peste autostrada din zona descarcarii Holdea.

Ziare.

com

a consultat stadiul lucrarilor aferent lunii septembrie, document publicat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) La tronsonul(ce cuprinde un pod peste raul Somesul Mic si un canal), care face parte din autostrada Brasov - Bors, gradul fizic de executie a ajuns in septembrie la 85%, de la 74% in august. Stadiul financiar a ramas, insa, la 22%.Portiunea are mai putin de un kilometru, iar termenul estimat pentru finalizarea lucrarii a ramas sfarsitul lunii octombrie . Valoarea contractului este de aproximativ 26 de milioane de lei, constructorul fiind firma italiana Tirrena Scavi.Ladin Autostrada Brasov - Bors, lucrarile au ajuns la 77,77% de la 76,35%, in ultimele 30 de zile. Constructorul este firma austriaca Strabag, care se tot ocupa de cateva luni de relocarea retelelor electrice. Lucrarea are valoarea de 251,35 milioane de lei si 10 km lungime, iar termenul de finalizare a ramas luna octombrie a acestui an.e in procedura de relicitare si nu are nimic construit.Gradul de executie a lucrarilor pea ajuns in septembrie la 91%, de la 82%. Constructorul este Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL & WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG, valoarea lucrarii e de 55,78 milioane de lei, lungimea fiind de 3,6 km. Ar trebui sa fie gata la fialul acestei luni.Lalucreaza Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegl Romania SRL - Astalrom S.A. - Consitrans SRL - Ogra Campia Turzii. Gradul de executie a ajuns la 49,62%, de la 45,75%. Valoarea contractului ajunge la 437 de milioane de lei pentru cei aproape 18 km de sosea de mare viteza. Termenul de finalizare a ramas trimestrul al doilea din 2019.Aceleasi motive sunt mentionate de CNAIR pentru care lucrarile nu merg mai repede:In cazul, de care se ocupa Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL, gradul de executie a ajuns la 16,88, de la 15,30%. Tot obtinerea cu intarziere a acordului de mediu, necesar obtinerii autorizatiei de construire, este mentionat la capitolul "observatii".e construit de Asocierea SALINI IMPREGILO SpA si S.E.C.O.L. - Societa Edile Construzioni e Lavori - S.A - SECOL Societa Edile Construzioni Opere e Lavori S.P.A.Gradul de finalizare a ramas aproape de 96% (portiunea km 27+620 - km 42+070 e gata), dar se renegociaza realizarea unei sectiuni, astfel ca va fi cu totul gata abia in 2021. Cei 28,6 km costa in total peste 562 de milioane de lei. Potrivit informatiilor publicate de CNAIR,La, termenul de finalizare a ramas luna octombrie. Constructorul este Asocierea S.C. Teloxim Con S.R.L. - COMSA S.A. - Aldesa Construcciones S.A. - Arcadis Eurometudes S.A., iar termenul de executie a ajuns la 86%, de la 84,50%, daca luam in calcul lucrarile suplimentare impuse prin acordul de mediu. Costul total ajunge la 579 milioane de lei pentru 21 km.Iata ce lucruri sunt notate la capitolul "observatii/probleme":Gradul de executie a lucrarilor pea ajuns la 90,58%, de la 88,94%, Asocierea S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. fiind constructorul. Termenul de finalizare este trimestrul patru al anului. Costul total ajunge la 419 milioane de lei pentru cei 22 km.La autostrada Sebes-Turda, stadiul lucrarilor la primul lot a ajuns la 52,5%, de la 50,50%, iar la cel de-al doilea - la 46,31%, de la 45,69%.Cat despre, gradul de executie e tot la 93,5%, constructorul lucrarii de 531 milioane de lei fiind FCC Construccion SA/Astaldi SpA JV.