Inaugurarea autostrazii Sebes-Turda intarzie din nou. Explicatiile CNAIR

Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a precizat ca neconformitatile sunt legate de exces de bitum, probleme legate de rugozitate, respectiv aderenta in sine a asfaltului si de elemente de planeitate executate neconform, care ar putea crea probleme circulatiei."Vom vedea si ce spun si celelalte doua echipe, pentru ca au fost trei echipe,practic, astazi (marti - n.red.) in inspectie, una care s-a ocupat de verificarea structurilor, una de siguranta rutiera si a treia echipa, noi, cea care s-a ocupat de partea de drumuri (...) exista aceste neconformitati. Se va intruni comisia, va studia inclusiv documentele si, in functie de ce se va stabili, se va decide daca se acorda sau nu receptia", a explicat Serbanescu.El a adaugat ca nu se antepronunta, dar considera ca nu sunt intrunite elementele de siguranta pentru deschiderea drumului. Alin Serbanescu a mai apreciat ca parte dintre neconformitatile constate marti de comisia de inspectie erau similare cu altele raportate in luna noiembrie a anului trecut."Eu zic ca pana in maxim luna martie, ca sa dau, asa, un termen realist, se va putea circula, dar in conditiile in care constructorul va intelege ca nu se mai face rabat de la calitate in Romania. Nu cerem alt tip de calitate decat cel care se practica in tarile europene", a conchis Serbanescu.Lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda are aproximativ 12,5 kilometri si face legatura intre orasele Aiud si Decea. In prima faza ar urma sa fie deschisi doar 8,5 km, urmand ca lucrarile sa continue pe restul portiunii.Autostrada Sebes-Turda are in total 70 de kilometri, iar lucrarile sunt impartite in patru loturi. Pe loturile 3 si 4 constructia este in faza mai avansata, in vreme ce pe loturile 1 si 2 se inregistreaza cele mai mari intarzieri.Intreaga autostrada ar fi trebuit sa fie gata in 2016. Mai multe alunecari de teren impotriva carora constructorii nu s-au asigurat au dus insa la prabusirea mai multor sectoare de drum si la reluarea lucrarilor. Mai intai se raportasera alunecari pe lotul 2 Lugoj-Deva, apoi pe lotul 3 Sibiu-Orastie si, in cele din utma, in toamna trecuta, pe lotul 4, care pleaca din Turda.