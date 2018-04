Inaugurarea lotului 3 din autostrada Lugoj-Deva s-ar putea amana pe termen nedeterminat

Ziare.

Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), de vina ar fi constructorii care au realizat lucrari de calitate slaba. Altfel vede, insa, situatia Asociatia Pro Infrastructura, care apreciaza ca intarzierile sunt cauzate chiar de stat, care refuza sa ii dea constructorului banii pe lucrari.In mod normal, intre Lugoj si Deva ar fi trebuit sa avem o autostrada de aproximativ 100 de kilometri inca din anul 2016. Din pacate, cu toate ca suntem deja in 2018, constructia unui singur lot din cele patru ale autostrazii a fost finalizata. Este vorba despre lotul 1, lung de 27 de kilometri, care face legatura intre Lugoj si comuna timiseana Traian Vuia si care a fost inaugurat in anul 2013. Se mai poate circula si pe un capat lung al Lotului 2, de la Traian Vuia pana la Marginea. In rest, soseaua e departe de a fi terminata, iar sansele sa se poata circula pe ea in acest an sunt aproape nule.Asociatia Pro Infrastructura sustine ca de vina pentru aceasta situatie ar fi, in parte, CNAIR care refuza sa ii trateze pe constructori cu respect si sa le plateasca lucrarile. Mai multe detalii a oferit pentrudirectorul-executiv al ONG-ului, Ionut Ciurea."La constructia loturilor 2, 3 si 4 ale autostrazii, constructorii au intampinat o multime de situatii neprevazute si probleme. Printre altele, pe lotul 2 s-a impus constructia unor culoare pentru ursi si alte animale mari, iar pe lotul 4 s-a intarziat pentru ca lucrarile riscau sa afecteze o pestera cu lilieci. Lotul 3 este, in acest moment, cel mai aproape de finalizare, fiind realizat in proportie de circa 80%. Problema este ca acum CNAIR cauta motive sa rezilieze contractul, cu toate ca e atat de aproape de finalizare.Problema este ca finalizarea acestor loturi a fost planificata in asa fel incat sa se poate circula pe autostrada. Intarzierile mari pe diversele loturi de drum au dat, insa, planul peste cap. S-a constatat ca degeaba deschizi doar lotul 3 de autostrada. Fara sa poata intra de pe lotul 3 pe lotul 2 - care nu va fi gata de inaugurare in viitorul previzibil, avand o portiune ce abia urmeaza sa fie licitata - soferii ar ramane cu masinile undeva, pe un deal.In consecinta, constructorii si CNAIR au agreat o solutie de compromis: realizarea unui nod rutier in dreptul localitatii Holdea, care sa permite iesirea de pe lotul 3 al autostrazii pe Drumul National 68 A. E o solutie de compromis, care trebuie realizata si care ar permite, speram noi, deschierea lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deja in acest an", a declarat pentruIonut Ciurea.Directorul-executiv al API apreciaza ca, desi initial a agreat solutia constructiei nodului rutier de la Holdea, CNAIR refuza acum sa il si plateasca."Pentru constructia nodului de la Holdea s-au facut acte si s-au emis autorizatii de constructie. CNAIR a tinut legatura cu constructorii. Iar acum, dupa ce acestia din urma au inceput lucrarile, Compania sustine ca lucrarea nu era neaparat necesara si refuza sa o plateasca. In plus, cauta motive sa rezilieze contractul cu constructorii care au construit intregul lot de drum", a mai declarat Ionut Ciurea.De fapt, statul a semnalat probleme la constructia lotului 3 al autostrazii inca din luna februarie. La acel moment, minstrul Transporturilor, Lucian Sova, ii cerea constructorului, adica Asocierii de firme Teloxim, Consa, Aldesa Construcciones si Arcadis Eurometudes - sa decida daca vrea sa duca lucrarea la bun sfarsit sau nu. Acestuia i se reprosa, inca de pe atunci, ca are o mobilizare slaba pe santier.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, sustine ca, intr-adevar, problemele exista si ca ele n-au aparut din vina statului."Constructorul a inceput lucrarile la nodul de la Holdea fara a avea ordin de incepere. De ce a facut-o, n-as putea spune. A avut o intelegere tacita cu cineva? Bine, pai daca asta fost, atunci cine s-a inteles tacit cu constructorul sa-i dea si banii pe nod. Eu nu stiu cine ar fi putut face asa o intelegere. In plus, ce societate baga bani intr-un santier fara sa aiba ordin de incepere? Alti constructori se plang si cer despagubiri pentru ca intarzie emiterea acestor ordine, dar nici nu se gandesc sa se apuce de lucru fara ele...Mai e o problema aici. Pe lotul 3 al Lugoj-Deva exista neconformitati serioase. Vorbim despre fisuri ale terasamentului care presupun remedieri grele, bazate pe scoaterea unor portiuni din terasament. Si in loc sa le rezolve pe acelea - in conditiile in care toata lucrarea ar trebui sa fie gata in septembrie - constructorul s-a apucat sa faca un nod rutier. Repet, fara ordin de incepere.Realizarea acestui nod s-a luat in calcul in 2016, cand inca nu se stia cum se vor finaliza lucrarile la lotul 2 al autostrazii. Acum s-a stabilit. Eu nu spun ca n-ar fi nevoie de legatura intre lotul 3 al Lugoj-Deva si DN 68A, la Holdea. Dar pentru legatura ajunge o bretea, nu e nevoie de intregul nod, asa ca nu vad de ce s-ar plati toata aceasta lucrare. Ca sa nu mai spun ca, la cum progreseaza lucrarile la lotul 3, exista sansa sa finalizam mai repede lotul 2, pentru care mai trebuie inca organizata o licitatie", a mai spus Alin Serbanescu pentruReprezentanti ai constructorului COMSA SA au declarat pentruca societatea doreste sa duca la capat lucrarile la lotul 3."CNAIR a sustinut ca pe santierul de constructie a lotului 3 al autostrazii nu era mobilizarea de pe santierul aferent lotului 4. Dar e absolut normal sa fie mai putini oameni pe lotul la care lucram noi, de vreme ce am terminat lucrarile la structuri. Cei de pe lotul 4, in schimb, nu le-au terminat, de aceea au nevoie de mai multi oameni.In ceea ce priveste realizarea nodului Holdea, situatia e putin mai complicata. Noi nici nu facem acolo un nod, ci un semi-nod. O bretea, cum s-ar zice, care sa functioneze pana cand se va deschide traficul pe lotul 2 al autostrazii.Probleme la drum sunt, dar pe 2 kilometri dintr-un total de 21. Noi spunem ca avem capacitatea sa remediem aceste probleme in cursul acestui an. Bun, inteleg ca s-a vehiculat varianta rezilierii. Noi nu ne-o dorim si nici nu credem ca este benfica. Cine si-ar asuma, apoi, remedierea acestor neconformitati la care se face referire?", au precizat pentru Ziare.com reprezentanti ai Comsa SA.Dincolo de probleme tehnice si de diverse interese ale actorilor implicati in constructia drumului, un lucru il putem intelege clar: cu toate ca trebuia sa putem circula pe autostrada de la Lugoj la Deva inca din 2016, n-o vom puteam face nici in 2018 si, cel mai probabil, nici in anii care vin.