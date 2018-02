Inca o amanare: Circulatia pe autostrada A10 intre Aiud si Turda s-ar putea deschide cel mai devreme in aprilie

Ziare.

com

Oricum, circulatia pe acest sector de drum nu s-ar fi putut deschide inainte de finalizarea lucrarilor la lotul 3 al autostrazii, care este programata pentru luna aprilie, sustin oficialii institutiei.Soferii care sperau sa poata circula pe Autostrada A10, pe cei 16 kilometri dintre Decea si Turda, mai au de asteptat. Seful biroului de comunicare al CNAIR, Bogdan Cotarlici, sustine ca deschiderea circulatiei pe lotul 4 al autostrazii este conditionata de inaugurarea lotului 3, iar legea nu permite receptionarea lucrarilor nefinalizate."Nu se poate face receptia din cauza ca neconformitatile la cele doua loturi nu s-au remediat inca. Legea veche, HG 273/1994, permitea receptionarea de lucrari nefinalizate. Legea noua, 343/2017 care modifica HG 273/1994, nu mai permite acest lucru.Taluzurile, santurile, gardurile, toate componentele lucrarii trebuiesc finalizate, inainte de receptie. In consecinta, Comisia se va reuni din nou in martie pentru a stabili daca se poate face receptia la lotul 4. Dar oricum circulatia pe acest lot nu se poate deschide fara receptionarea lucrarilor lotului 3", a precizat seful biroului de comunicare din cadrul CNAIR, Bogdan Cotarlici.Lucrarile la lotul 4 al autostrazii A10 costa 470.004.894 lei, au inceput in mai 2010 si sunt realizate de asocierea Asocierea S.C. PORR Construct SRL - PORR Bau GmbH. La inceputul acestei luni, potrivit informatiilor CNAIR, lucrarile erau finalizate in proportie de 96%.Principalul obstacol in calea deschiderii circulatiei pe A10, intre Aiud si Turda, par sa o reprezinte insa neconformitarile constatate de CNAIR la lucrarile realizate de compania Tirrena Scavi SpA 1 pe lotul 3. Aceasta portiune de drum ar fi trebuit receptionata pe 9 ianuarie, dar CNAIR a constatat ca starea lucrarilor era "inadmisibila" si le-a acordat italienilor timp de remediere a neconformitatilor pana in aprilie.La lotul 1 al autostrazii A10 lucrarile realizate de compania Tirrena Scavi SpA l sunt finalizate in proportie de 39,6% si ar trebui sa fie gata in luna noiembrie a anului viitor.Lucrarile la Lotul 2 al autostrazii sunt finalizate doar in proportie de 44%, desi ar trebui sa fie gata la inceputul acestui an.