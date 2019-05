Iata ce inseamna, in realitate, ca incep lucrarile la Autostrada Ploiesti-Brasov si de ce soseaua nu va trece prea curand muntii

Cardul de masa Up Dejun este versiunea moderna si simplificata a tichetului de masa. Ai 0 lei costuri la emiterea cardurilor si economisesti pana la 37% fata de o crestere salariala in bani. Afla mai multe AICI!

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, anunta la finele lunii aprilie ca pe 20 mai va inaugura santierul tronsonului de 6,3 kilometri - dintre Rasnov si Cristian - al Autostrazii A3. Intre timp, Asociatia Pro Infrastructura (API) a descoperit ca pe respectivul santier, constructorul (societatea Alpenside - n.red.) a inceput deja sa decoperteze terenul.Inainte sa ne bucuram prea tare ca, in sfarsit, au inceput sa se construiasca si la noi autostrazi in ritm alert, ar trebui sa tineam seama de cateva lucruri, a explicat pentrudirectorul - executiv al API, Ionut Ciurea. Mai exact, ar trebui sa stim ca lucrarile la capatul de autostrada incep cu mare intarziere si - chiar daca, printr-o minunea, ar urma sa fie gata la timp - vor rezolva problemele de trafic doar intr-o zona restransa din centrul tarii. Iata de ce:, a explicat pentruIonut Ciurea.Chiar si asa, in teorie, tot ar trebui sa ne bucuram de faptul ca, in sfarsit, incepe constructia mult asteptatei Autostrazi Ploiesti-Brasov! Numai ca..., a mai spus Ionut Ciurea.Constructia Autostrazii Ploiesti-Brasov, care ar urma sa treaca muntii, este insa incerta. In anii din urma, statul a incercat de trei ori sa gaseasca o societate cu care sa construiasca soseaua de mare viteza, in Parteneriat Public Privat (PPP) . A esuat de fiecare data.In consecinta, pe vremea cand era premier, Mihai Tudose a cerut sprijinul Bancii Mondiale pentru intocmirea documentatiei necesare proiectului, pana in faza de selectie a unui constructor.La scurt timp dupa ce i-a luat locul in fruntea Guvernului, Viorica Dancila a rupt colaborarea cu Banca Mondiala si a decis ca soseaua trebuie, totusi, construita in PPP. Asta, desi deja statul mai incercase metoda, fara succes.In acest moment, Comisia de Strategie si Prognoza - cea care se ocupe de proiect - negociaza incheierea contractului de constructie a autostrazii montane cu o asociere condusa de China Communications Construction Company. Oficial, discutiile continua in ciuda faptului ca alte state din estul Europei intampina deja probleme majore din cauza ca au ales sa contruiasca drumuri cu chinezii... Potrivit deputatului USR Catalin Drula, Autostrada Ploiesti-Brasov nu se poate construi in PPP . Iar motivul e cat se poate de simplu. Regimul PPP prevede ca privatul construieste soseaua in mare parte din banii lui si ulterior isi recupereaza investitia si obtine profit punandu-le soferilor taxe de acces pe autostrada. Or, pe ruta Ploiesti-Brasov pur si simplu nu este suficient trafic incat privatul sa isi poata recupera banii, din taxe de drum, intr-o perioada satisfacatoare. Iar inseamna ca parteneriatul cu chinezii - daca va incepe vreodata - are toate sansele sa se termine prost pentru tara noastra...