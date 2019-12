Inselatorie cu roviniete, pe internet? Compania de Drumuri trage un semnal de alarma

Ziare.

com

CNAIR informeaza ca a indentificat un site numit rovinietaro.ro , care sustine ca vinde viniete - necesare pentru a circula pe drumurile din afara localitatii in care este inregistrata masina - desi nu are autorizatie sa faca acest lucru. Autorizatia ar fi trebuit sa fie eliberata de CNAIR.La momentul publicarii acestei stiri, site-ul asupra caruia atentioneaza CNAIR nu mai era functional. Cu toate acestea, Compania sustine ca ar trebui sa continuam sa fim vigilenti., a transmis institutia, prin inermediul unui comunicat remis redactieiIn cazul in care cumparati o rovinieta care nu este valabila, riscati sa fiti amendati cu pana la 4.500 de lei, exact ca in situatia in care nu ati fi platit deloc aceasta taxa.