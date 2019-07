Intr-o comuna din Dolj se asfalteaza direct pe pamant: "Tine pana la alegeri" (Foto)

Ziare.

In mod normal, terenul ar trebuit pregatit inainte: un strat de nisip, un strat de pietris si abia apoi urmeaza stratul de covor asfaltic."Cam asa se asfalteaza in Dolj, un singur strat, direct pe pamant. Tine pana la alegeri. Iar la prima ploaie mai serioasa ori se cojeste, ori o ia la vale cu ploaia... Bani aruncati pe apa sambetei!Dolj. Seaca de Padure. Asfaltare direct pe pamant (da-le naibii de 4 straturi...) . Teoretic, dezvoltare locala din bani publici. Practic, la o luna de la darea in folosinta o sa fie impracticabil, numai gropi. Asta e guvernarea PSD", se arata pe pagina de Facebook Autostrada Sudului, care a publicat si cateva fotografii de la fata locului.Dupa ce imaginile s-au viralizat, primarul comunei spune ca se poate vedea la fata locului ca lucrarea este una de o calitate foarte buna."Seaca de Padure are un proiect facut de oameni de specialitate, inceput in toamna anului trecut. S-a pus, conform proiectului, balastru 20 de cm, piatra sparta, 12 cm, a venit iarna si s-a dat ordinul de incetare al lucrarilor si acum in primavara am reluat lucrarile.S-a reprofilat din nou drumul, s-a compactat din nou si a inceput covorul asfaltic. Acolo unde este facuta poza este un drum de exploatatie agricola. Dar se poate vedea la fata locului ca este o lucrare de o calitate foarte buna", explica Sandica Osiac, citat de Digi24