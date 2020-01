Italienii si grecii sustin ca termina in acest an 41 de kilometri din Autostrada A10: Vom lucra, dar platiti-ne la timp!

Sursa video: Canal Youtube Z

In a doua parte a zilei de vineri, - dupa o intalnire cu reprezentantii Straco si Astaldi, care construiesc 33 de kilometri de autostrada intre Iernut, Chetani si Campia Turzii - Lucian Bode s-a dus in vestul tarii. Acolo s-a intalnit cu Impresa Pizzarotti si cu Aktor, care lucreaza la loturile 1 si 2 ale Autostrazii Sebes-Turda (A10).Ministrul Transporturilor a inceput cu o prezentare generala a situatiei si i-a intrebat pe constructori daca pot, intr-adevar, sa isi termine treaba in termenul asumat."Lotul I, (unde lucreaza -n.red.) Impresa Pizzarotti. Contractul s-a semnat in 2014. Ordinul de incepere s-a dat in 2014. Termenul de finalizare era in 2016. Suntem in 2020. Astazi suntem la stadiul fizic de executie a lucrarilor de 82,6% si stadiul financiar de 69,82%. (...) Estimarile privind incadrarea in termenul de finalizare arata receptia obiectivului in trimestrul II 2020. Este un termen realist, in trimestrul II 2020"?, a intrebat ministrul, potrivit unnei transmisiuni a Ziarului Unirea de la intalnirea cu antreprenorii Reprezentantul companiei a sustinut ca este un termen realistic pentru deschiderea traficului, dar ca pentru terminarea lucrarilor complexe pe care le are de facut, un termen mai realist ar fi la finele anului 2020.In context, Lucian Bode le-a atras atentia celor de la Impresa Pizzarotti ca au de plata catre subcontrcatori (firme romanesti pe care le-au contractat sa lucreze pe santiere - n.red.) 23,5 milioane de lei. Iar la sumele acestea se mai adauga si alte datorii neevidentiate, catre subcontractori angajati pe parcurs si furnizori.O multime de bani pe care italienii ii au de dat catre firmele cu care lucreaza, a subliniat ministrul Transporturilor.Reprezentantii Impresa Pizzarotti au sustinut si ca 13% dintre lucrari - in valoare de circa 50-60 de milioane de lei - nu le-au fost certificate si platite. Si ca acest lucru le-a creat probleme destul de mari. Asta, in conditiile in care CNAIR ar fi avut modalitati tehnice de a face plati. Nu in ultimul rand, erau milioane de lei obtinute prin decizii arbitrale pe care CNAIR nu le-ar fi platit, a mai spus reprezentantul contructorului.Directorul CNAIR, Sorin Scarlat, a sustinut insa ca, pentru a putea face plati, lucrarile respective trebuie sa aiba unde verde si de la consultant (societate angajata de CNAIR pentru a monitoriza activitatea pe santiere si calitatea lucrarilor - n.red.). In consecinta, sustine Scarlat, fie Pizzarotti nu a comunicat suficient cu consultantul, fie nu a terminat lucrarile respective, fie nu le-a facut asa cum ar fi trebuit.Scarlat a mai spus ca, in acest an, CNAIR va ajuta Impresa Pizzarotti pe santier, curatand o groapa de gunoi cu care constructorul s-a trezit pe santier.Lucian Bode a avut o comunicare similara si cu Aktor, care lucreaza la Lotul II al autostrazii Sebes-Turda."Lotul II (unde lucreaza - n.red.) Aktor. Contractul s-a semnat in 2014. Ordinul de incepere s-a dat in 2014. Termenul de finalizare era in 2016. Suntem in 2020. Stadiul fizic este 61,65%, din care platiti - 51,59%. Sunt probleme critice identificate pe santier. Estimari privind incadrarea in timp: receptie si exploatare, in trimestrul III 2020", a spus Lucian Bode.Totodata, ministrul Transporturilor a precizat ca Aktor are de platit nu mai putin de 24,5 milioane de lei catre subcontractori. Si ca ar fi bine sa faca aceste plati si pentru a nu baga respectivele firme in faliment, dar si pentru a putea termina in timp util lucrarile la autostrada.Reprezentantul Aktor a explicat ca oricum acest lot de autostrada a reprezentat un 'cartof fierbinte' pentru compania de constructii. In plus, Aktor are 6 milioane de lei castigati in urma unor decizii arbitrale pe care trebuia sa ii incaseze si inca nu i-a primit. Dar oricum e in cursul de efectuare a platilor catre subcontractorii sai.Lucian Bode a spus ca, la fel, banii obtinuti prin decizii arbitrale nu pot fi platiti catre Aktor - cum nu pot fi platiti nici catre Impresa Pizzarotti - din cauza ca respectivele decizii nu sunt definitive, ci au fost atacate in instanta. Abia la solutionarea finala a cauzei se va decide daca banii se pot plati sau nu.Una peste alta, cel putin la acest moment, atat Impresa Pizzarotti, cat si Aktor sustin ca sunt pregatiti sa termine, pana la finele lui 2020, cei 41,2 kilometri din autostrada A10 pe care ii au in lucru. Dar n-ar fi prima data cand constructorii anunta termene de finalizare pe care apoi le depasesc cu anii...