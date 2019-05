Jumatate din Autostrada Urbana ramane in bezna, la aproape 6 luni de la inaugurare

Ziare.

Autostrada Urbana, lunga de 6,5 kilometri, a fost construita in doua etape. Prima oara - in baza unui contract incheiat de Compania de Drumuri, in 2007, cu Impressa Pizzaroti - s-au construit putin peste 3 kilometri de sosea. Ulterior, incepand din 2015, Aktor a mai construit alti 3,3 kilometri de autostrada.Abia dupa 11 ani de la inceperea lucrarilor, capatul urban al Autostrazii A3 a fost inaugurat, in seara zilei de 14 decembrie 2018 . Receptia a durat nu mai putin de 7 ore. In mod normal, tot acest timp ar fi trebuit sa le ajunga specialistilor de la CNAIR sa depisteze toate problemele soselei. Din pacate, le-a scapat o chestiune esentiala: jumatate de sosea construita de Aktor era cufundata in intuneric.Ulterior, Compania de Drumuri a anuntat ca misterul intunericului de pe autosrada se elucidase: hotii furasera 4 kilometri de cablu electric de sub sosea . Dar cum drumul era in perioada de garantie, societatea care il construise - adica Aktor - urma sa rezolve problema, pana cel mai tarziu in luna martie.Cu toate astea, dupa inca doua luni, jumatatea de Autostrada Urbana este inca in intuneric, noapte de noapte. Iata care este motivul, potrivit purtatorului de cuvant al Companiei de Drumuri, Alin Serbanescu."Intre timp, Aktor a lucrat in zona, in sensul ca a montat cablurile. Noi am si insistat ca ele sa fie puse sub tensiune, astfel incat sa nu se mai poata fura, cum s-a intamplat data trecuta.Acum constructorul sustine ca mai are de schimbat niste becuri, in zona.Speram ca problema se va rezolva, in curand. Daca nu, vom lua noi masuri, in sensul ca ii vom retine constructorului banii din garantia de buna executie si vom repune noi iluminatul in functiune.Nu e solutia ideala nici pentru Companie, nici pentru constructor. Dar daca altfel nu se poate, vom proceda asa", a declarat Alin Serbanescu pentruCu alte cuvinte - desi atat Aktor, cat si Compania de Drumuri ar fi putut deja rezolva problema - jumatatea din Autostrada Urbana va ramane, in continuare, in bezna, noapte de noapte, pe termen nelimitat...