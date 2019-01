Linia de tren Otopeni-Bucuresti nu va fi gata pana la Euro 2020. Mii de suporteri straini risca sa ramana blocati in aeroport

La cati suporteri straini spune UEFA ca ar trebui sa ne asteptam, la Euro 2020

In loc de metrou sau tren, amanari si promisiuni

Cum se vor deplasa, totusi, suporterii pana in Bucuresti?

Ziare.

com

Romania a solicitat inca din 2013 Uniunii Asociatiilor Europene de Fotbal (UEFA) sa organizeze meciuri la Euro 2020. Iar asta inseamna ca inca de pe atunci autoritatile stiau ca - pentru a organiza cu succes meciuri de campionat european - trebuie sa asigure transport de calitate pentru zeci de mii de suporteri straini.Potrivit informatiilor din caietul de sarcini al UEFA pentru Euro 2020, la un meci de interes desfasurat pe un stadion de marimea Arenei Nationale ar putea veni peste 22.000 de suporteri straini. Dintre ei, pana la 90% - adica circa 20.000 - ar putea ajunge la Bucuresti abia in ziua meciului pe care vor sa-l vada. Or, asta inseamna ca transportul de pe aeroport pana in Capitala ar trebui sa fie impecabil organizat, ca sa nu se produca blocaje de proportii.Tot in caietul se sarcini al UEFA se prevede ca statul care organizeaza meciuri de campionat european ar trebui sa aiba o buna "retea nationala de trenuri de mare viteza", conectata si la retele feroviare internationale. De asemenea, caietul de sarcini prevede ca Romania trebuie sa dispuna de "capacitate feroviara suficienta si de legaturi intre orasul gazda (Bucuresti - n.red.) si punctele de trecere a frontierei sau de legaturi cu masile hub-uri de transport, in timpul campionatului".Intelegand proportiile problemei pe care o au de rezolvat, autoritatile au promis tot soiul de solutii. Initial, s-a spus pana in 2020 va fi gata Magistrala 6 de metrou, care sa asigure legatura intre aeroport si Gara de Nord. Ulterior, insa, statul a constatat ca nu poate face lucrurile in ritmul pe care si l-a propus initial. Potrivit celor mai recente estimari , proiectul Magistralei 6, in valoare de peste 6 miliarde de lei, nu va fi gata mai devreme de anul 2023.Vazand ca nu pot construi la timp magistrala de metrou, autoritatile au decis sa faca macar o linie directa de tren care sa asigure deplasarea suporterilor de la aeroport pana la Gara de Nord. Era o solutie mult mai ieftina si mai rapida, pe care urma sa o puna in practica CFR.Dupa ce a luat in calcul mai multe solutii, societatea feroviara a decis, in cele din urma, sa asigure legatura construind o linie de tren noua, lunga de 2 kilometri, care sa includa si un pod feroviar peste DN1, dar si o statie suspendata la etajul 1 al Terminalului Sosiri al aeroportului, in dreptul parcarii.Pe 27 noiembrie, CFR a publicat si un anunt de intentie pentru "proiectare si executie lucrari aferente obiectivului". In acel anunt se preciza faptul ca in jurul datei de 24 decembrie 2018 se va lansa si licitatie pentru lucrarile care aveau sa coste in jur de 500 de milioane de lei si sa dureze 14 luni (din care 2 luni dedicate proiectarii).Din pacate, potrivit informatiilor oferite de Asociatia Pro Infrastructura pentru, licitatia n-a fost lansata nici pana astazi. In plus, CFR n-a obtinut, inca, nici acordul de mediu pentru proiect. Iar in aceste conditii - ca sa poata termina calea ferata pana in luna iunie a anului viitor, cand incepe Euro 2020 - CFR SA ar trebui sa rezolve toate probleme birocratice ale proiectului in urmatoarele 2-3 luni. Or, la ritmul in care se deruleaza procedurile in Romania, asa ceva e imposibil.Proiectul avanseaza, doar ca o face in pas de melc. Spre exemplu, CFR a reusit, totusi, sa lanseze o licitatie pentru consultanta si supervizarea proiectarii si executiei caii ferate directe dintre Bucuresti si Otopeni. Dar asta nu rezolva decat o foarte mica parte dintre problemele proiectului, care potrvit Pro infrastructura, nu va fi gata pana la inceputul Euro 2020.In momentul de fata, daca vrea sa ajunga din aeroportul Otopeni la Bucuresti, suporterul strain are mai multe posiblitati. Una ar fi sa se urce, din preajma aeroportului, intr-un microbuz care il duce pana la halta Otopeni. De acolo, poate lua un tren pana la Gara de Nord. Solutia este, insa, incomoda, iar calatoria dureaza mult. Oricum aceasta modalitate de transport s-ar preta doar pentru un numar relativ redus de calatori. In schimb, suporterii vor fi foarte multi!Apoi, acelasi suporter ar putea astepta autobuzele Societatii de Transport Bucuresti (STB), care circula in directia Piata Unirii . Problema este ca, in prezent, acestea vin rar. Adica o data la fiecare 40 de minute. Sigur ca STB ar putea trimite mai multe autobuze la aeroport, in zilele in care vom avea meciuri de campionat european. Problema este ca in acest fel traficul s-ar aglomera pana peste poate.Nu in ultimul rand, suporterii ar putea lua taxiuri. Cine a ajuns insa, pe aeroport, intr-o zi aglomerata, stie bine ca uneori astepti zeci de minute ca sa prinzi o masina. Si chiar daca suporterii ar urca, sa spunem, cate 3 sau 4 in acelasi taxi, tot e greu de crezut ca atatea masini n-ar provoa blocaje in trafic, in drum spre stadion.Din pacate, cel putin pentru moment, aceste trei solutii incomode de transport par sa fie singurele pe care suporterii straini le vor avea la dispozitie, in conditiile in care statul roman n-a fost in stare sa construiasca, in ultimii 5 ani, nici macar o palma de cale ferata intre Aeroport si Capitala.