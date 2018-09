S-a deschis "autostrada muzeu" dintre Gilau si Nadaselu (Video)

"Autostrada muzeu", parte din greaua mostenire ramasa in urma contractului cu Bechtel

Dupa inaugurarea podului lung de 320 m, "conducatorii auto pot circula pe o lungime de 61 km, intre Campia Turzii si Nadaselu", informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-o comunicat remisImediat dupa inaugurarea podului, o echipa a Asociatiei Pro Infrastructura (API) a intrat pe segmentul de autostrada pentru a testa conditiile de drum. Puteti urmari live materialul video al Asociatiei aici:Iata cum a ajuns Romania, o tara cu foarte putine sosele de mare viteza, sa aiba un lot de "autostrada muzeu", construit integral inca din 2017, dar pe care nu se poate inca circula.In mod normal, toti cei 600 de kilometri ai Autostrazii Transilvania, de la Bucuresti la Bors, ar fi trebuit deja construiti, conform unui plan bine pus la punct, de compania americana Bechtel, in baza unui contract semnat in 2003 cu statul roman.Americanii au finalizat sectorul Gilau-Campia Turzii al autostrazii, dar colaborarea cu statul roman n-a functionat. In consecinta, Guvernul a reziliat contractul cu Bechtel in 2013, inainte ca societatea sa mai construiasca si nodul Gilau, care ar fi asigurat continuarea traseului autostrazii catre nord-vest, peste Somes.Dupa rezilierea contractului cu Bechtel, constructorii nu prea s-au prea ingramadit sa liciteze pentru realizarea Autostrazii Transilvania. In consecinta, statul a impartit proiectul autostrazii in loturi mai mici, pe care le-a scos separat la licitatie. N-a reusit, insa, sa coordoneze eficient intregul proiect.Asa s-a ajuns ca, in 2014, Asocierea S.C. Spedition UMB S.R.L. - S.C. Tehnostrade S.R.L. sa incepa constructia lotului Gilau-Nadaselu, pe baza unui proiect care nu cuprindea niciun nod rutier si niciun pod peste Somes, care sa faca legatura cu restul autostrazii A3.De fapt, lucrarile la nodul Gilau nu s-au realizat nici in 2014 si nici in anii urmatori. In consecinta, in 2017 - cand lucrarile la lotul Gilau-Nadaselu s-au finalizat - noua bucata de autostrada se termina, in partea sudica, pe un maidan, aproape de malul Somesului. Si, bineinteles, era impracticabila, din cauza ca masinile care ar fi intrat de pe DN1, pe la Nadaselu, nu ar fi avut unde sa se duca si ar fi ramas in plin camp...Statul n-a avut atunci alta solutie decat sa receptioneze si sa inchida lotul Gilau-Nadaselu, pana la finalizarea nodului rutier care sa-l lege de restul autostrazii A3.Abia in anul care s-a scurs de atunci a reusit societatea Tirrena Scavi SRL sa construiasca nodul rutier atat de necesar, pe care CNAIR l-a inaugurat azi.