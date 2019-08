Lotul 4 al autostrazii Lugoj - Deva, deschis circulatiei

Ziare.

com

CNAIR anunta ca inca 22 de kilometri noi de autostrada au fost deschisi miercuri pe Autostrada 1 (A1), intre localitatile Soimus si Ilia din judetul Hunedoara, dupa ce"Pentru a deschide circulatiei cei 22 de km aferenti lotului 4, CNAIR a preluat in baza unui proces verbal de predare - primire cei 800 de m aferenti lotului 3 care fac posibila circulatia intre acest sector de autostrada si reteaua de drumuri nationale existenta. Precizam ca pana la receptionarea lucrarilor de pe lotul 3, CNAIR va asigura desfasurarea circulatiei in conditii de siguranta pe cei 800 de m preluati. In baza unui plan pentru management al traficului stabilit impreuna cu Politia Rutiera, CNAIR va avea responsabilitatea doar pentru eventualele deteriorari cauzate de traficul rutier (parapete, marcaje sau semnalizari verticale) ", arata CNAIR.Potrivit sursei citate,Lotul 4 al autostrazii Lugoj- Deva este parte integranta a coridorului 4 Pan european (Rin- Dunare), iar pe traseul acestuia se afla Dealul Soimus unde a fost pusa in opera una dintre cele mai spectaculoase lucrari de infrastructura din Romania. Pe sectorul Sibiu- Nadlac al A1 accesul se va face pe la Nodurile Ilia si Margina, iar intre cele doua localitati, circulatia se va desfasura pe reteaua de drumuri nationale existenta.La acest moment, antreprenorul Asocierea S.C. Teloxim Con S.R.L. - COMSA S.A. - Aldesa Construcciones S.A. - Arcadis Eurometudes S.A. lucreaza pentru remedierea problemelor.