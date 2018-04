Lucrarile la Autostrada Sebes-Turda sunt blocate de o casa expropriata, inca nedemolata

Ziare.

com

Directorul adjunct al firmei Impresa Pizzarotti, Eusebio Caretta, care construiteste pe lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda, de la Sebes pana dupa Alba Iulia, a declarat ca o casa care a fost expropriata se afla pe traseul autostrazii si blocheaza partial lucrarile pentru ca inca nu poate fi demolata."asa este expropriata. Expropriatorii au operat in mod corect. Problema acolo e de natura strict juridica-cadastrala, in sensul ca au fost contestatii in ceea ce priveste suprafetele construite, suprafetele curtii. Au mers mai departe in instanta si este in curs de a fi emisa o hotarare de guvern pentru a reglementa specific acest punct la care momentan nu avem acces. Casa este inca in picioare, urmand dupa ce vor fi reglementate aceste chestiuni juridico-cadastrale sa o demolam si sa construim pilonii podului. Este expropriata de la bun inceput", a spus Eusebio Caretta.Casa respectiva, care se afla sub viitorul pod, este singura constructie aflata pe traseul lotului 1 al Autostrazii Sebes-Turda ce impiedica si intarzie constructia drumului de mare viteza. Podul autostrazii va trece deasupra unui drum, iar lucrarile sunt blocate pe o distanta de circa 100 de metri. Pentru a fi demolata trebuie emisa o hotarare de guvern.De asemenea, alte doua case se afla aproape de zona pe unde trece autostrada, iar familiile care locuiesc aici sunt deranjate de praf si de zgomotele puternice facute de utilaje.O casa se afla la limita de protectie a autostrazii, iar cealalta este situata in zona de protectie, la cativa zeci de metri de axul viitorului drum de mare viteza. Acestea nu genereaza un blocaj in ceea ce priveste continuarea lucrarilor, au explicat constructorii.Procentul de realizare al lotului 1 este, in prezent, de circa 48%, iar tronsonul ar putea fi deschis circulatiei la finalul anului 2019, potrivit constructorului. Loturile 3 si 4 sunt finalizate, insa nu au fost deschise circulatiei.Autostrada Sebes-Turda va avea o lungime totala de 70 de kilometri si va traversa partial judetele Alba si Cluj, fiind impartita in patru loturi.Primul lot se intinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostrada in Sebes, pana la Paraul Iovului, dupa Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri si se intinde de la Paraul Iovului pana la intrarea in Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se intinde de la intrarea in Aiud pana la Decea. Ultimul lot are 16,3 km si se termina in Turda.