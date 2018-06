Lucrarile la autostrazi au stagnat in iunie. Proiectele avanseaza prea greu, iar termenele sunt devansate

Ziare.

va prezinta evolutia in ultimele 30 de zile.La tronsonul(ce cuprinde un pod peste raul Somesul Mic si un canal), care face parte din autostrada Brasov - Bors, gradul de executie in iunie a ajuns la 33%, de la 28,8%, cat era in luna mai.Portiunea are mai putin de un kilometru, iar lucrarile ar trebui sa se termine la finalul acestei veri.Valoarea contractului este de aproximativ 26 de milioane de lei, constructorul fiind firma italiana Tirrena Scavi.La lotul 2 al tronsonuluidin Autostrada Brasov - Bors, lucrarile au stagnat la 64,81%. Constructorul este firma austriaca Strabag. Lucrarea are valoarea de 251,35 milioane de lei si 10 km lungime, iar termenul de finalizare este luna octombrie a acestui an. Primul lot e in procedura de relicitare si nu are nimic construit.Gradul de executie a lucrarilor pe lotul 1 al tronsonuluia ajuns in iunie la 70%, de la 63% in mai. Constructorul este Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL & WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG, valoarea lucrarii e de 55,78 milioane de lei, lungimea fiind de 3,6 km. Termenul de finalizare e septembrie 2018.Motivul pentru care lucrarile nu au mers mai repede luna aceasta a fost obtinerea cu intarziere a acordului de mediu, necesar obtinerii Autorizatiei de Construire.Laal acestui tronson lucreaza Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegl Romania SRL - Astalrom S.A. - Consitrans SRL - Ogra Campia Turzii. Gradul de executie a ramas la 33%. Valoarea contractului ajunge la 437 de milioane de lei pentru cei aproape 18 km de sosea de mare viteza. Termenul de finalizare e trimestrul al doilea din 2019.In cazul, de care se ocupa Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL, gradul de executie a crescut de la 10% la 12,16% in ultimele 30 de zile.e construit de Asocierea SALINI IMPREGILO SpA si S.E.C.O.L. - Societa Edile Construzioni e Lavori - S.A - SECOL Societa Edile Construzioni Opere e Lavori S.P.A. Gradul de finalizare a ramas aproape de 96% (portiunea km 27+620 - km 42+070 e gata), dar se renegociaza realizarea unei sectiuni, astfel ca va fi cu totul gata abia in 2021. Cei 28,6 km costa in total peste 562 de milioane de lei. Potrivit informatiilor publicate de CNAIR, modificarea contractului (scoaterea sectiunii E) a fost aprobata si s-a stabilit si licitatia pentru portiunea km 47+090 - 56+220., Asocierea S.C. Teloxim Con S.R.L. - COMSA S.A. - Aldesa Construcciones S.A. - Arcadis Eurometudes S.A. trebuia sa termine lucrarea pana in septembrie, dar termenul a fost amanat pana in octombrie. In mai, se afla la un grad de finalizare de 82%, iar acum e de 83%, daca luam in calcul lucrarile suplimentare impuse prin Acordul de mediu, respectiv 85,77% daca le exceptam. Costul total ajunge la 579 milioane de lei pentru 21 km.Gradul de executie a lucrarilor pea ajuns la 84%, de la 83% - cat era in luna mai, Asocierea S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. fiind constructorul. Ideea este ca lucrarea trebuia sa fie gata in trimestrul al doilea al anului, adica maximum finalul lunii iunie, dar au fost intampinate niste dificultati , tocmai de aceea termenul a fost amanat pana la finalul anului. Costul total ajunge la 419 milioane de lei pentru cei 22 km.Pe santierul de la, stadiul fizic al lucrarilor a ajuns la 74,9%, de la 73,45%, dar lucrarea trebuie sa fie gata pana in iunie. Asocierea AKTOR S.A. (AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME) S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L se ocupa de lucrarea de 129 milioane de lei, distanta fiind de peste 3 km.bate pasul pe loc. Lucrarile la tronsonul 1 au stagnat la 44,5%, la tronsonul 2 nu s-au clintit de la 44,56%, la cel de-al treilea sunt gata (dar problemele financiare nu au fost depasite), iar cea de-a patra portiune se afla tot la 99%.