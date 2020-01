Metroul spre Otopeni e inca in pom! Nici macar nu s-a ales constructorul primelor statii, iar licitatia e suspendata

Ziare.

Magistrala M6 ar urma sa lege actuala retea de trenuri subterane din Capitala de Aeroportul Henri Coanda. Practic, traseul ar urma sa inceapa de la statia 1 Mai (de pe Magistrala M4, din nord-vestul Capitalei) sa continue, pana la aeroport, cu 12 statii: Pajura, Expozitiei, Piata Montreal, Gara Baneasa, Aeroport Baneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Bratianu si Aeroport Otopeni.Pentru a construti aceasta linie de metrou, Ministerul Transporturilor a accesat un imprumut de la Guvernul Japoniei si a cerut si bani europeni. Comisia Europeana si-a exprimat o serie de ingrijorari in privinta solutiilor alese de romani. Asociatia Pro Infrastructura a atras inca din 2018 atentia asupra acestor aspecte.Spre exemplu, CE considera ca MT nu poate demonstra ca poate construi linia de metrou cu 52,5 milioane de euro per kilometru, in conditiile in care la magistrale deja construite cheltuise mai mult. Spre exemplu, la M4 se cheltuisera 69 de milioane de euro per kilometru, iar la M5 costurile ajunsesera la 83 de milioane de euro.Studiul de trafic era, potrivit CE, nerealist. Proiectul nu era armonizat cu intentia Romaniei de a construi un nou terminal al Aeroportului Otopeni. In plus, CE spunea ca autoritatile romane sunt prea optimiste atunci cand sustineau ca intr-un an puteau termina documentatia pentru proiect, iar in alti 3 ani si jumatate puteau sa si construiasca linia si statii de metrou pe relatia 1 Mai - Aeroportul Otopeni.In consecinta, CE a decis sa finanteze doar constructia primei jumatati a traseului, de la 1 Mai pana la Mall Baneasa, la statia Tokyo.Timpul a trecut si s-a demonstrat ca expertii europeni aveau dreptate. Metrorex a lansat o licitatie pentru "proiectare si executie lucrari structura de rezistenta pentru Lotul 1.1: 1 Mai - Tokyo" pe 15 martie 2019 . Dar aceasta nu se poate incheia cu una, cu doua.Constructorii dornici sa lucreze la acest proiect n-au stat pe ganduri si s-au inscris la licitatie. Problema este ca societatile au contestat, in repetate randuri, diverse aspecte ale procedurii. In primavara lui 2019, procedura a fost suspendata. S-a reluat ulterior.Potrivit informatiilor din Sicap (platforma de achizitii publice), in urma unei noi contestatii depuse de societati eliminate din procedura, licitatia a fost suspendata din nou. Si chiar daca ea se va relua curand, oricum este abia intr-o etapa incipienta: a doua din cele 7 ale licitatiei.Cu alte cuvinte, desi initial anuntase Bruxelles-ul ca va lucra repede, in realitate Ministerul Transporturilor si Metrorex nu stiu, momentan, nici macar cand vor alege un constructor care sa se apuce de treaba la prima jumatate a magistralei de metrou catre Otopeni. Asa ca nici cand vor incepe lucrarile in teren nu stim!Iar daca, odata incepute, lucrarile la Magistrala 6 vor merge in acelasi ritm cu cele de la Magistrala 5 - care nu sunt gata nici azi, desi trebuiau finalizate inca din 2015 - e limpede ca nu vom circula prea curand cu trenul subteran, nici macar pana la mall-ul din Baneasa, daramite pana la Aeroportul Otopeni!