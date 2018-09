Mihai Tudose, despre Golden Gate-ul peste Dunare: Se va face. Nu toata lumea e fericita

Ziare.

"Am auzit o multime de speculatii ca podul nu se mai face, legate de declaratia doamnei comisar european Corina Cretu, ca nu s-au depus hartiile inca la Bruxelles. Hartiile sunt inca in termen, doamna comisar a atras atentia sa nu iesim din termen.Nu se va iesi din termen. Suntem in termen, banii exista pentru constructia podului. Deci podul se va face. Evident ca nu toata lumea e fericita, adversari politici sau altii care aveau alte interese economice, dar in pofida acestor lucruri, podul se va face", a afirmat Tudose.Mihai Tudose a intarit cele spuse prin faptul ca proiectul va fi gata cu o jumatate de an inainte si va fi depus spre validare la Ministerul Transporturilor."Mai mult, cei care s-au angajat la constructie, avand tipul de contract pe proiectare si executie, au avut la dispozitie un an pentru proiectare si trei ani pentru executie. Domniile lor trebuiau ca, pana in februarie 2019, sa termine proiectul.Inteleg ca il termina pana la sfarsitul lunii septembrie anul acesta si deja il depun pentru validare la Ministerul Transporturilor. In paralel, la picioarele podului au inceput o multime de alte activitati, de descarcare arheologica, de autorizatii, aprobari, lucruri care sunt in curs", a completat Tudose.