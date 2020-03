Ministerul Transporturilor anunta in ce stadiu se afla lucrarile la autostrazile Sibiu-Pitesti si Transilvania si la Centura Capitalei

Ziare.

com

"Reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au avizat, in cadrul Consiliului Tehnico-Economic (CTE) de la nivelul companiei, proiectul tehnic pentru sectiunea 1 a autostrazii Sibiu-Pitesti (Sibiu - Boita)", a anuntat, luni, Ministerul Transporturilor.Contractul de proiectare si executie, cu o valoare de 612.647.863,38 lei, fara TVA a fost semnat in aprilie 2019 cu cei de la Compania Porr Construct SRL.Durata contractului prevede 12 luni perioada de proiectare, 36 de luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie."Dupa aceasta etapa urmeaza ca antreprenorul sa depuna documentatia necesara obtinerii Autorizatiei de Construire, emisa de catre MTIC", a mai precizat Ministerul Transporturilor.Sursa citata a mai anuntat ca, luni, CNAIR a semnat, cu antreprenorul Tirrena Scavi contractul pentru finalizarea lucrarilor de modernizare a DN Centura Bucuresti, sectorul DN2 (E85, Km 12+300) - A2 (Km 23+750).Valoarea de semnare a contractului este de 235.747.292,70 Lei fara TVA, sursa de finantare fiind Fondul de Coeziune in cofinantare cu Bugetul de Stat.Obiectivul principal al acestui proiect este modernizarea a 11,524 km din centura rutiera a municipiului Bucuresti, sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750), constand in principal in sporirea capacitatii de circulatie de la 2 benzi la 4 benzi de circulatie (cate doua pe sens) si eliminarea unor intersectii la nivel prin realizarea unor noduri rutiere, a unor pasaje noi precum si reabilitarea pasajelor si a podurilor existente pe acest sector de drum national.Durata contractului este de 75 de luni si cuprinde: 15 luni perioada de executie si minim 60 luni perioada de notificare a defectiunilor."In privinta Autostrazii Transilvania, documentatia pentru sectiunea 3B5 Nusfalau-Suplacu de Barcau a fost validata de catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, iar termenul de depunere a ofertelor este de 09.03.3020", a mai anuntat Ministerul.Valoarea estimata a contractului pentru proiectarea si executia a 13,55 km de autostrada este de 395,72 milioane lei."Lucrurile trebuie sa se desfasoare intr-o continua dinamica si de aceea sedintele necesare aprobarii documentelor sau solicitarii unor solutii tehnice sa se desfasoare ori de cate ori e necesar. Urmaresc permanent situatia infrastructurii si pot sa spun ca acolo unde mai exista bariere administrative, le eliminam cu celeritate. Antreprenorii trebuie sa aiba front de lucru si proiectele sa poata fi implementate cat mai rapid. Anul acesta avem un buget construit pentru realizarea investitiilor, astfel incat proiectele care au avut un ritm lent de constructie sa intre in linie dreapta. Trebuie flexibilizat circuitul administrativ, astfel incat cei responsabili sa-si asume, cu adevarat, deciziile luate" a declarat ministrul Lucian Bode.