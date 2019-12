Ministerul Transporturilor vrea sa impiedice masacrarea ursilor pe sosele, dar zice ca nu e nevoie de o strategie la nivel national

Ce solutii propune Ministerul Transporturilor. Pentru unele are nevoie de bani, pentru altele, de putere de covingere

Ziare.

com

Dupa un sfarsit de toamna in care mai multi ursi ajunsi pe carosabil au fost loviti de masini si ucisi a incercat sa afle cum ar putea Romania sa impiedice acest mascaru. Mai ales ca astfel de accidente, pe langa faptul ca omoara animalele, sunt un pericol si pentru soferi. Din cauza impactului, acestia fie sunt raniti, fie isi avariaza grav masinile, fie se aleg, in cel mai fericit caz, cu o sperietura pe care n-o vor uita toata viata.In context, am cerut saptamana trecuta parerea unora dintre cele mai active ONG-uri din Romania cu privire la solutiile pe care Guvernul si autoritatile locale ar trebui sa le ia pentru a preveni masacrarea animalelor salbatice, pe sosele. Asociatia Pro Infrastructura si WWF Romania ne-au explicat pe larg, la acel moment, cum ar fi cel mai bine sa procedam . Anume, acolo unde traiesc animale multe si mari, ar trebui sa construim garduri solide de protectie, pe ambele parti ale drumului. Si - acolo unde e cazul - sa ridicam ecoducte (poduri verzi construite, de regula, peste soselele de mare viteza - n.red.) pe care animalele sa treaca strada fara sa ajunga vreodata pe carosabil.Iar acolo unde numarul de animale e mai mic sau nu sunt bani pentru masuri de proportii, Compania de Drumuri, consiliile judetene sau cele locale ar putea macar sa semnalizeze, cu indicatoare rutiere, prezenta frecventa a animalelor. In plus, politia ar putea impune, in zonele cu animale, restrictii de viteza. Si astfel, soferii ar afla pe ce portiune de drum sa nu mai apese prea tare pedala de acceleratie, ca sa nu riste sa loveasca in plin un urs, un cerb, un lup, un mistret sau alte asemenea animale.Totodata, insa,a cerut si informatii de la Ministerul Transporturilor cu privire la masurile pe care le-a luat si/sau urmeaza sa le ia pentru a opri masacrarea animalelor salbatice, pe sosele din tara.Ministerul Transporturilor ne-a raspus ca, pe langa masurile deja prezentate de ONG-uri, mai exista si altele.Mai exact, in preajma soselelor se pot instala. De asemenea, se pot amplasa in preajma soselelorIn teorie, cu garduri inalte de pana la 3 metri pentru ursi si cerbi, cu ecoducte, cu panourile pentru pasari si plase pentru reptile, necuvantatoarele n-ar mai trebui sa ajunga pe sosea, cu una, cu doua.Intrebarea este: cine ar trebui se ocupe de constructia sau de cumpararea si instalarea tuturor acestor elemente de protectie a soselei?In unele cazuri - cum ar fi cel al ecoductelor - e nevoie, din intelegerea noastra, ca solutia sa fie prevazuta in studiul de fezabilitate al drumului, apoi sa fie proiectata si, in cele din urma construita si platita. E usor de zis, dar destul de greu de facut, de vreme ce pretul unui ecoduct poate ajunge chiar la mai multe milioane de euro.Gardurile pentru animale, panourile pentru pasari si plasele pentru reptile sunt mai usor de amplasat. Dar si pentru acestea e nevoie de documentatie, de bani si munca de instalare si mentenanta.In aceste conditii, am intrebat Ministerul Transporturilor daca nu cumva am avea nevoie de o strategie nationala care sa cuprinda toate aceste masuri.Ministerul ne-a raspuns ca nu e nevoie de o astfel de strategie. Motivul: deja pe autostrazi exista garduri pentru animale (desi nu sunt suficient intretinute - n.red.) si ceva panouri fonoabsorbante.In plus "in cazul proiectelor noi de infrastructura, solutiile adecvate vor fi identificate in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si vor fi impuse prin acordul de mediu", a transmis Ministerul Transporturilor, la solicitareaUsor de zis, greu de facut! Ramane sa vedem daca va exista si un acord la nivel de Guvern pentru plata acestor solutii."In cazul infrastructurii existente, pentru care nu au fost prevazute initial astfel de solutii, identificarea si implementarea unor solutii adecvate este in sarcina administratorului drumului. In acest sens au fost organizate sedinte de lucru la care au participat atat administratorii drumurilor, cat si reprezentanti ai ONG-urilor de mediu", a mai transmis Ministerul Transporturilor.In teorie, suna bine. Doar ca, daca e asa cum spune Ministerul Transporturilor, Compania Nationala pentru Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar trebui sa se asigure ca animalele salbatice nu ajung pe autostrazi si nici pe drumuri nationale pe care le administreaza. Or, in aceasta vara,a relatat pe larg despre un accident cu mistreti pe Autostrada Soarelui a carui existenta CNAIR nici macar nu a recunoscut-o! . Iar luna trecuta, un urs a fost lovit de masina si lasat 18 ore sa agonizeze pe DN 13A, drum aflat in administratea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov din subordinea CNAIR , dupa cum se arata pe site-ul institutiei In acest caz, e limpede ca administratorul drumurilor stie foarte bine ce are de facut. Si, totusi, ursii ajung pe sosele, unde sunt loviti de masini si ucisi. De ce? E greu de inteles.O alta problema e faptul ca - din totalul de 86.234 de kilometri de sosea din tara noastra - nu mai putin de 35.085 de kilometri (adica 40,7%) sunt drumuri judetene, aflate in administrarea Consiliilor Judetene. In functie de zona in care se afla, aceste drumuri pot fi traversate de tot felul de animale, de la ursi si cerbi, pana la mistreti, lupi si vulpi.Intrebarea este: doar pentru ca au participat la grupuri de lucru, vor incepe Consiliile Judetene din tara sa cheltuiasca bani pentru a impiedica animalele sa iasa la drum? Poate ca o vor face cateva consilii. Dar ca majoritatea vor avea aceasta preocupare e greu de crezut.In acest conditii, tot de Guvern tine sa dea tonul inceperii acestor investitii. Si sa ii convinga sa investeasca pe presedintii de consilii judetene care au alte planuri cu banii pe care i-ar putea folosi pentru ridicarea de garduri pentru animale sau macar pentru semnalizarea rutiera a prezentei acestora in preajma drumurilor.Nu putem decat sa speram ca, in perioada imediat urmatoare, Guvernul va se va preocupa de toate aceste lucruri. Ca sa nu mai moara nici animale, si nici viata si sanatatea soferilor sa nu mai fie puse in pericol, pe sosele.