Ministrul Sova: Avem 23.000 de angajati ai CFR care, in loc sa repare calea ferata, pazesc macazurile

"Acest regulament, 1.370/2007, nu se refera doar la transporturile regulate de pasageri pe rutier, se refera si la transportul de pasageri pe calea ferata, unde deja am avut discutii si cu componenta sindicala si cu componenta manageriala. Deja pregatim legislatie si vom implementa legislatie tot in acest sens, de liberalizare.Incepand de la 1 iulie 2019 vor gasi consumatorii romani o oferta mai larga de transport si pe calea ferata din partea si a altor operatori decat cei care sunt astazi, fie ca e vorba de compania nationala si cei cativa operatori privati", a declarat, vineri, Lucian Sova, la o conferinta din Mamaia.De asemenea, ministrul Transporturilor a spus ca intentioneaza ca in perioada urmatoare - in functie de "sustinerea bugetara" pe care o va avea - sa reduca restrictiile de viteza de pe anumite tronsoane de cale ferata. Asa"In masura in care voi avea sustinere bugetara corespunzatoare, avem capacitatea sa reducem foarte mult din restrictiile de viteza care opereaza astazi. Dincolo de modernizarea magistralei, care duce capabilitatile de operare la 120 de kilometri/ ora pentru trenuri de marfa si 160 km/ ora pentru trenuri de pasageri, desigur ca va trebui sa avem si materialul rulant corespunzator exploatarii pe acest tip de linii. (...)Reducerea restrictiilor se face si in aceste zile. Au fost peste 200 de restrictii anulate, au fost refacute conditiile, insa, asa cum am mai spus-o, se strica, si este evaluat acest lucru, peste 300 de km de cale ferata in fiecare an.Iar cu resursa bugetara pe care ministerul, compania, au pus-o la dispozitie, se repara, in sensul readucerii la standardul pe care l-a avut initial, in jur de 16 km", a spus Sova.Potrivit lui Lucian Sova, in Compania de Cai Ferate (CFR) SA, cea care administreaza infrastructura, sunt 23.000 de angajati, care ar putea repara si construi cale ferata "macar la standardele pe care le-am avut in 1990", dar acestia "pazesc macazuri" si "se uita dupa trenuri"."Am cerut companiei de infrastructura Cai Ferate sa-si proiecteze bugetul pentru anul viitor. Si face acest lucru nu pe fond de salarii, ci pe proiecte. Sunt 23.000 de oameni care astazi pazesc niste macazuri, in loc sa construiasca, in loc sa repare. Doar pazesc niste macazuri sau niste linii afectate si se uita - aproape metaforic o spun - dupa trecerea fiecarui tren daca mai trebuie redusa viteza.Acesti oameni pot lucra daca vor avea si resursa financiara corespunzatoare si care nu inseamna prea mult pentru a face reparatii, nu numai pentru a supraveghea instalatii de exploatare pe calea ferata", a mai declarat ministrul Transporturilor.Ramane sa vedem cum vor primi transportatorii pe calea ferata propunerile ministrului Sova. Tot ce stim acum este ca cei care fac transport regulat de persoane pe sosea n-au fost prea incantati de intentiile de schimbare ale ministrului si au organizat deja mai multe proteste, cerandu-i demisia lui Sova