Ministrul Sova explica de ce l-a adus pe Neaga inapoi la CNAIR: Are experienta si elasticitate, dar nu exista perfectiune

Intrebat despre numirea lui Narcis Neaga in functia de director general al CNAIR, ministrul Transporturilor a spus ca acesta va avea un mandat scurt, de patru luni."In situatii exceptionale, recurgi la masuri exceptionale. Este vorba de un mandat scurt, de patru luni, avand in vedere ca trebuie incepute proceduri privind aplicarea Legii 109. Pe Narcis Neaga l-am gasit consilier in cadrul Ministerului Transporturilor.Am apreciat cain abordarea responsabila a relatiilor cu antreprenorii ar putea sa fie mai bine indeplinita decat s-a intamplat in perioada anterioara.Dar cum nu exista perfectiune, pare ca nu putem gasi omul perfect nici pentru CNAIR", a sustinut ministrul Lucian Sova.Amintim ca, la inceputul lunii mai, Narcis Neaga a revenit la conducerea Companiei de Autostrazi , la mai bine de doi ani dupa ce fusese demis din aceasta functie, in timpul Guvernului Ciolos, din cauza ca era acuzat de abuz in serviciu de procurorii DNA.Neaga a mai fost director general al CNAIR in perioada 2012-2015.In luna februarie 2018, DNA a clasat dosarul in care era cercetat Narcis Neaga, pe motiv ca fapta de care era acuzat - adica abuz in serviciu - nu mai figura in legea penala. Mai exact, potrivit unei decizii a Curtii Constitutionale a Romaniei, acuzatia de abuz in serviciu s-ar fi putut aplica doar in conditiile in care se constata incalcarea legislatiei primare, ceea ce nu s-a pretrecut in cazul lui Neaga. In dosar el era acuzat ca ar fi contribuit la prejudicierea Companiei de Drumuri cu 3 milioane de lei.