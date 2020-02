Ministrul Transporturilor anunta "minim 40 - maxim 100 de kilometri de autostrada" in 2020

Ziare.

Acesta sustine ca autoritatile romane nu au datorii catre antreprenorii care au contracte pentru proiectele de infrastructura, insa lucrarile se blocheaza din cauza ca acestia nu platesc subcontractorii."Noi ne-am asumat prin programul de guvernare cateva proiecte strategice pentru ca dezvoltand infrastructura dezvoltam economia si bunastarea romanilor. Cel mai apropiat de sufletul meu proiect ar trebui sa fie Autostrada Transilvania. Eu refuz sa dau vina pe greaua mostenire, aceasta placa nu cred ca mai intereseaza pe nimeni. (...)Din aceasta etapa romanii asteapta de la noi solutii si sa livram lucruri concrete. Avem 857 km de autostrada, avem 134 km in lucru si speram in acest an, daca antreprenorii se tin de termenele asumate, putem discuta de" a declarat Lucian Bode, luni seara, intr-o emisiune la TVR.Acesta a adaugat ca in prezent constructorii au "toate conditiile indeplinite" pentru a finaliza in termenul contractual cei 40 de kilometri ai drumului expres Craiova - Pitesti."Statul roman nu are datorii catre antreprenori, isi plateste toate facturile, (...) Sunt zeci si zeci de subcontractori care nu-si primesc banii si se blocheaza lucrarile", a mai spus Bode.