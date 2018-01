Ministrul Transporturilor spune ca e si vina DNA ca nu avem autostrazi: Ca vorbim de 350, 320 sau 370 de km, obiectivul e realist

Ziare.

Cu toate ca in 2017 guvernele PSD -ALDE nu au inaugurat nici macar un singur kilometru nou de autostrada, noul Ministru al Transporturilor Lucian Sova a declarat pentru RFI Romania ca anuntul premierul Viorica Dancila privind finalizarea pana in 2020 a 350 de kilometri de autostrada este "o afirmatie corecta, care vine in concordanta cu programele pe care ministerul le are"."Deci fara a spune daca este vorba de 350, de 320, de 370 de km de autostrada, aceasta este o cifra care constituie un obiectiv, pe care noi il consideram ca realist. Insa pentru a-l atinge, eu constientizez ca trebuie sa apropii de ceea ce inseamna perfectiune mecanismele de functionare ale companiei de drumuri, cat si in interiorul ministerului. Nu este un lucru imposibil de facut, insa cere un efort si sigur, o abilitate despre care eu prezum ca as putea sa o am", a precizat Lucian Sova.In cadrul aceluiasi interviu, Lucian Sova a apreciat ca pentru el e importanta constructia autostrazii Iasi-Tg. Mures, pe care CNAIR tocmai a incetinit-o reziliind contractul de revizuire a studiului de fezabilitate pentru singurul sector de drum contractat. Sova a sugerat ca vina ar putea fi a DNA care desfasoara o ancheta privind revizuirea studiului."Dar vedem ca este la fel de importanta si din perspectiva anchetelor pe care DNA le face in legatura cu ea si acest lucru constituie o conditionalitate in derularea proiectului si desigur, la fel de importanta este si pentru cei care nu dau avize de mediu pentru unele segmente, motivat de unele conditionalitati despre care sigur ma voi informa mai aprofundat, le voi dezbate, voi verifica temeinicia lor si din perspectiva legala si din perspectiva morala".Membrul citat al Executivului a informat ca nu exclude schimbari din functii la varful Companiei Nationale de Drumuri, dar ca acestea se vor face doar in urma unor "evaluari si legal si profesional facute".Intrebat daca, pe viitor, Metrorex va ramane in administrarea Ministerului Transporturilor sau va trece la Primaria Capitalei, Lucian Sova a spus ca ar urma ca serviciul "sa se aseze acolo unde va performa mai bine". Ministrul nu a exclus ca metroul sa treaca in administrarea Primariei Bucuresti, dar a spus ca exista multe lucruri de care ar trebui sa si tina seama intr-o astfel de eventualitate.Lucrarile la metroul din Drumul Taberei n-ar trebui sa mai dureze mult, apreciaza ministrul."Exista o problema legata de achizitionarea sistemului de siguranta. Inca inainte de a fi ministru, cei cu care am vorbit de la companie mi-au prezentat lucrurile de o anumita maniera. Nu pot sa spun ca m-au convins 100%. Trebuie sa evaluez si deocamdata bucurestenilor le spun ca ii rog ca cel putin inca doua luni de zile sa aiba incredere in capacitatea mea de a evalua si de a organiza", a mai spus ministrul.Nu in ultimul rand, Lucian Sova vede compania Tarom "intr-o piata europeana in proportia cea mai mare, intr-o piata dedicata cetatenilor romani care calatoresc mult, in alianta puternica cu companii de prestigiu, intr-o situatie tehnica mai buna, cu o structura de personal mai flexibila si adecvata dimensiunilor veniturilor pe care le realizeaza".Ministrul Transporturilor din Cabinetul Dancila apreciaza ca abilitatea de a organiza este punctul sau forte."Cine nu va face fata fie din neputinta, fie din nestiinta sigur ca va trebui sa-si gaseasca alt loc, lucru la care imi propun sa contribui si eu", a conchis Lucian Sova.