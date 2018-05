Ministrul Transporturilor rateaza, din nou, obiectivul asumat public: Loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda nu vor fi inaugurate in luna mai

Ziare.

In mod normal, pe cei 28,8 kilometri de autostrada dintre Aiud si Turda ar fi trebuit sa putem circula deja, inca din iarna. Din pacate, la inspectiile desfasurate pe santiere, in lunile ianuarie si februarie, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a constatat mai multe neconformitati ale lucrarilor realizate de societatea Porr Construct SRL (pe lotul 3, de la Aiud la Decea) si de Tirenna Scavi Spa (pe lotul 4, de la Decea la Turda) . Ambelor companii li s-a acordat ragaz pentru refacerea lucrarilor considerate improprii.Tocmai cand se vorbea despre o noua amanare a deschiderii traficului pe autostrada, intre Aiud si Turda, iar soferii deja satui de aglomeratia de pe DN1 pareau sa isi piarda rabdarea, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat public:"Eu mi-am fixat, asa ca obiectiv, ca in cursul lunii mai aceste doua segmente (loturile 3 si 4 - n.red.) sa fie deschise. Facem eforturi si cu constructorii, discutam cu ei saptamanal. Unele dintre aspectele semnalate ca neconformitati din partea expertilor de la CNAIR au fost asumate si se intervine asupra lor, astfel incat sa fie impacate si exigentele pe care trebuie sa le indeplineasca autoritatea contractanta, dar, pana la urma, sa folosim aceste segmente de autostrada, atat de putine cate sunt totusi, sa fie date in circulatie.Pentru ca orice kilometru de autostrada este important si cu atat mai rau ca, totusi, exista cale de rulare utilizabila, e pacat sa stam sa ne uitam la ea".Cine a spus atunci ca termenul e nerealist si ca declaratia ministrului nu are acoperire a avut dreptate. Desi potrivit informatiilor de pe site-ul CNAIR, lucrarile la Lotul 3 al autostrazii au fost finalizate, iar cele la Lotul 4 sunt realizate deja in proportie de 99%, traficul tot nu va fi deschis prea curand in zona. De ce, a explicat pentru Ziare.com Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al CNAIR."Constructorul lucreaza in continuare pe Lotul 3. Asta, ca sa terminam cu legenda potrivit careia si-ar fi terminat treaba, iar noi de la CNAIR - ca niste oameni rai ce suntem - nu vrem sa deschidem autostrada.Nu e cazul. Ei lucreaza in continuare. Problemele pe care le au de rezolvat nu sunt grave, dar nici nu permit, inca, deschiderea circulatiei.Pe lotul 4, CNAIR urmeaza sa mai faca o expertizare, impreuna cu Cestrin (organismul tehnic al CNAIR - n.red.) si cu constructorul, pentru a rezolva odata problema rugozitatii si planeitatii soselei. Urmeaza sa stabilim la ce ne raportam cand evaluam starea lucrarii si ce rezultate ne dorim. La momentul in care se va ajunge la o concluzie comuna, se va decide: deschidem sau nu deschidem.Oricum, am stabilit impreuna cu constructorii ca cel mai bine ar fi sa deschidem odata ambele loturi de autostrada. Nici n-ar avea sens sa facem altfel. In aceste conditii, nu se va putea deschide traficul pana la finele lunii mai", a declarat pentruAlin Serbanescu.Asociatia Pro Infrastructura sustine de mai multa vreme ca sectorul de autostrada dintre Aiud si Turda este circulabil, dar ca autoritatile statului intarzie sa il inaugureze din comoditate si inconstienta, lasandu-i pe soferi sa circule in conditii de risc doar pe DN1.Cativa membri ai asociatiei au si circulat cu masina pe soseaua inca neinaugurata, pentru a demonstra ca e practicabila. Argumentul n-a schimbat, insa, pozitia CNAIR, care sustine in continuare ca toate lucrarile prevazute in proiect trebuie finalizate inainte de deschiderea circulatiei pe sectorul de autostrada.Din pacate, in ciuda faptului ca receptia celor doua loturi de sosea s-a amanat, deja, de mai multe ori, nimeni n-ar putea sa spuna, nici macar acum, cand vor putea soferii sa circule pe autostrada, de la Aiud la Turda.