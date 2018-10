Ministrul Transporturilor: Va asigur ca vom avea tren intre Gara de Nord si Otopeni pana in 2020. In mandatul meu!

Ziare.

com

"Va asigur ca vom avea tren intre Gara de Nord si Otopeni. O sa avem tren in mandatul meu la Otopeni. (...)- si va spun foarte sigur ca da. In cateva luni de zile, despre acest proiect acum trei luni nu vorbea nimeni, am facut procedura de achizitie pentru studiul de fezabilitate. Am contractat studiul de fezabilitate. Terminam studiul de fezabilitate in noiembrie.Am obtinut certificat de urbanism si. Este un primar foarte bun, cu care m-am inteles foarte bine. A dat sprijin unui proiect important pentru un proiect care e important si pentru locuitorii din Otopeni si pentru cei din Bucuresti si pentru toti cei care calatoresc prin Aeroportul Otopeni.Am avut o discutie cu dumnealui la Ministerul Transporturilor, invitandu-l acolo, si mi-a raspuns cu foarte multa deschidere. Am infiintat un grup de lucru care functioneaza pe langa Consiliul Judetean Ilfov. Am participat la sedinte acolo. Acel grup de lucru este foarte eficient, asa ca azi lucram la obtinerea avizelor pentru certificatul de urbanism dedicat autorizatiei de constructie, iar cele mai multe avize le astept de la institutii care se afla in subordinea Ministerului Transporturilor", a afirmat Sova, la Antena 3.El a explicat ca"Exista o legatura feroviara rudimentara si care nu vine pana in aeroport. Este vechea linie de cale ferata ce merge de la Bucuresti, traverseaza Otopeni. Acolo e facuta o gara, e facuta o improvizatie, o scara rulanta... Deja se lucreaza la implementarea partii de proiecte de dublare a caii ferate pe aliniamentul existent.CFR Infrastructura va construi singura dublarea, inca un segment de cale ferata, pe aliniamentul paralel cu cel care exista. Studiul de fezabilitate este gata in mai putin de o luna de zile. Solutia care se prefigureaza a fost discutata, nu e un secret, de mai multe ori intr-o saptamana cu cei care lucreaza si raspund de acest proiect. Este, desi pare mic, este, dar este extrem de important pentru ceea ce inseamna el ca si serviciu. Este vorba de vreo 16 kilometri de cale ferata, dar pe un segment, pentru a putea incrucisa trenuri pe aliniamentul vechii cai ferate, se construieste inca un fir, care va coti spre dreapta, spre aeroport, traversand pe deasupra, pe estacade, pe viaducte, DN 1 si toata infrastructura rutiera", a spus ministrul Transporturilor.Oficialul MT a precizat ca proiectul va fi licitat, dar exista o strategie de contractare diferita de ceea ce a fost pana acum, respectiv un dialog competitiv, iar ofertele vor fi selectate nu neaparat pe pretul cel mai mic."Termenul de executie va fi foarte strans, dar posibil de realizat, pentru ca este vorba pana la urma de multe prefabricate, de niste piloni care se toarna si de cale ferata care nu e ca asfaltul, sa-l torni din metru in metru, poate fi cumparata", a subliniat Sova.Acesta a mentionat ca le-a adresat o invitatie marilor constructori din Romania pe cale ferata de a face o asociere prin care mai mult sa-si promoveze imaginea decat sa castige sume importante."Le-am spus, eu pot sa spun lucrul acesta, directorul companiei de cai ferate nu poate pentru ca e autoritate contractanta, dar. Le-am promis ca voi fi in fiecare saptamana pe acest santier, desi oarecum as contrazice strategia mea de a nu iesi pe santiere", a adaugat ministrul Transporturilor.