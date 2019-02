Moldova n-are autostrada, dar Directia Drumuri si Poduri Iasi cheltuie zeci de mii de euro pe o chirie umflata

Ziare.

com

Dupa cumv-a informat deja, DRDP Iasi si-a mutat, de curand, birourile intr-o cladire moderna din oras . Acum, angajatii au la dispozitie 2.460 de metri patrati in care sa isi desfasoare activitatea.Pentru acest nou spatiu,, potrivit jurnalistilor de la Ziarul de Iasi . Interesant este, mai spun acestia, ca proprietarul cladirii nu cerea, in mod normal, o chirie atat de mare.Mai exact, potrivit anunturilor imobiliare identificate de jurnalisti pe internet, proprietarul cladirii cerea o chirie de, dar si acest pret era unul informativ, putand fi negociat. Asta in conditiile in care pretul metrului patrat de inchiriat, in zona, sare arareori de 8 - 10 euro.In mod normal, DRDP ar fi putut negocia o reducere consistenta, in conditiile in care n-a inchiriat un etaj sau doua, ci intreaga cladire. Cu toate acestea, potrivit informatiilor obtinute de jurnalistii ieseni,. Cu alte cuvinte, in loc sa negocieze o scadere a chiriei, s-a ales cu oa sumei pe care trebuie sa o plateasca lunar pentru sediu.Anterior, potrivit sursei citate, directorul DRDP Iasi, Ovidiu Laicu, ar fi declarat ca a ales sediul pentru ca este deja compartimentat. Atat de mult le-a placut sediul celor din conducerea institutiei, incat acestia iau in calcul sa il si cumpere, dupa incheierea contractului de inchiriere, care va dura 5 ani.Reamintim ca DRDP Iasi este una dintre institutiile care urmeaza sa se ocupe de constructia Autostrazii Unirii, in cazul in care statul nu va renunta la acest proiect