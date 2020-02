"Moldova vrea Autostrada", scrisoare deschisa catre oficiali europeni

Ziare.

Intitulata "Finantarea autostrazilor - prioritate pentru cetatenii Romaniei in urmatorul buget european (2021-2027)", scrisoarea a fost trimisa comisarilor Adina Valean si Elisa Ferreira, dar si presedintelui Comisiei TRAN (transport si turism) din PE.Subiectul principal al scrisorii consta in negocierile privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, care prevede reducerea bugetului pentru infrastructura rutiera din Romania."Astazi, 10.02.2020, cu scopul pe de o parte de a atrage atentia oficialilor europenei asupra nevoilor regiunii de Nord-Est si, pe de alta parte, de a impulsiona fortele politice romanesti cu reprezentare la Bruxelles prin euro-parlamentari, pentru a aborda cu forta si eficacitate negocierile din cadrul CE si PE asupra arhitecturii finantarilor care se vor acorda in perioada 2021-2020 pentru infrastructura statelor membre, 'Moldova VREA Autostrada' a transmis o scrisoare deschisa cu titlul 'Finantarea autostrazilor - prioritate pentru cetatenii Romaniei in urmatorul buget european (2021-2027)' catre:1. Adina VALEAN, comisar pentru mobilitate si transport,2. Elisa FERREIRA, comisar pentru coeziune si reforme3. Karima DELLI, presedintele Comitetului TRAN din Parlamentul European,4. Membrii Comitetului TRAN din Parlamentul European,5. Membrii Parlamentului European si toti europarlamentarii romani", anunta ONG-ul pe pagina de Facebook.Asociatia a explicat ca in scrisoare sunt evidentiate:- lipsa elementelor de infrastructura rutiera moderne in regiunea de Nord-Est,- impactul negativ asupra dezvoltarii economice si vietii locuitorilor,- necesitatea identificarii si asigurarii de surse de finantare pentru infrastuctura rutiera si in perioada programatica 2021-2027, astfel incat UE sa asigure dezvoltarea coeziva a regiunilor sale, precum si posibile abordari inovative ale infrastructurii de transport din Moldova.A.D.