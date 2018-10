Moldovenii s-au apucat de strans semnaturi ca sa o convinga pe Dancila sa le faca autostrazi

Cand autoritatile nu isi fac treaba, cetatenii trebuie sa ii impulsioneze

Cum au ramas autostrazile moldovenilor doar pe hartie, vreme de 11 ani

Asa ar fi trebuit sa arate autostrazile din Moldova. Foto: Arhiva Asociatia Moldova vrea autostrada

Reprezentantii asociatiilorsiincep luni, la Iasi, la ora 16:00, sa stranga semnaturi de la oamenii care isi doresc sa aiba autostrazi in regiune, macar peste 8 ani, incepand de astazi.Cu alte cuvinte, moldovenii nici macar nu cer prea mult. Dorinta lor este ca statul sa finalizeze - macar pana in 2026 - Autostrazile A7 si A8, care de altfel ar fi trebuit sa fie gata de multa vreme.Vicepresedintele Asociatiei, Dan Radu, a explicat pentruca initiatorii campaniei de strangere de semnaturi vor merge prin toate judetele din regiune, in perioada urmatoare."Nu ne-am propus sa strangem un anumit numar de semnaturi. Nu vrem sa atingem neaparat un prag. Demaram aceasta actiune pentru ca - in mod evident - fara presiune din partea oamenilor, autoritatile nu isi fac treaba.Noi am organizat, in luna mai a acestui an, un mars motorizat , tocmai pentru a atrage atentia asupra nevoii de autostrazi in Moldova. Ce au facut autoritatile de atunci? Aproape nimic. Ba dimpotriva, pe alocuri au facut mai mult rau decat bine. Tocmai de aceea, este nevoie de aceasta initiativa pe care o vom sustine cu toata seriozitatea.Avem filiale in intreaga Moldova. Vom organiza caravane si vom strange suficiente semnaturi pentru a le arata guvernantilor ca Moldova conteaza si ca nu se poate dezvolta fara autostrazi", a spus Dan Radu.Intr-o postare recenta pe o retea de socializare, asociatiilesidau detalii despre programul campaniei de strangere de semnaturi, dar si despre masurile concrete pe care le propun Guvernului:Compania de Autostrazi a inceput, inca din 2007, sa intocmeasca documentatia necesara pentru constructia Autostrazii A8, care ar trebui sa faca legatura intre Targu Mures si Iasi.Pana in 2010 - cu o cheltuiala de aproximativ 4,8 milioane de euro - institutia intocmise deja studiul de fezabilitate. In consecinta, de la acel moment, n-ar mai fi trebuit sa mai treaca mult timp pana la inceperea lucrarilor la constructia soselei.Doi ani mai tarziu, moldovenii primeau o veste si mai buna: Comisia Europeana accepta sa cofinanteze constructia autostrazii. Singura problema era ca, pentru a obtine banii europeni, statul trebuia sa imbunatateasca studiul de fezabilitate.In 2015, Compania de Autostrazi a contractat Aecom Ingenieria SRL - Consitrans SRL - Search Corporation SRL sa revizuiasca studiul de fezabilitate pe care il intocmise in 2015. Apoi a suspendat contractul, din lipsa de bani.Abia in 2016 s-a reluat lucrul la documentatie. Si doar pentru cateva luni, pana in 2017, cand Curtea de Conturi a sesizat DNA cu privire la faptul ca se cheltuiesc multi bani pe revizuirea unui studiu de fezabilitate care costase deja o avere.La acel moment, societatea care facea revizuirea a acceptat inclusiv sa renunte la parte din suma pe care o incasase in 2010, numai sa fie lasata sa isi continue lucrarile.Lucrurile nu s-au petrecut, insa, deloc asa. Dimpotriva, la inceputul acestui an, Compania de Autostrazi a reziliat contractul, asa ca totul trebuie luat de la capat!Pana astazi, autoritatile n-au reusit nici macar sa mai lanseze vreo licitatie pentru vreun segment din Autostrada A8. Ba dimpotriva, au rupt un sector de drum - anume cel dintre Targu-Neamt si Iasi - si au hotarat sa-l scoata de sub coordonarea Companiei de Autostrazi, pentru a-l realiza in parteneriat public privat (PPP).Din pacate, asa cum a explicat pentruCatalin Drula - membru in Comisia de Transporturi si Infrastructura a Camerei Deputatilor - in Romania nu se pot construi drumuri in baza PPP, din cauza ca, pur si simplu, nu e rentabil Nici in ceea ce priveste constructia Autostrazii A7 - care ar fi trebuit sa lege de multa vreme Buzaul de Botosani - lucrurile nu stau mai bine. De fapt, autoritatile nici nu mai planuiesc sa construiasca autostrada A7, ci vor sa faca doar un drum expres, in locul ei. Or, un drum expres nu ofera conditii la fel de bune ca o autostrada!Din pacate, nici macar realizarea drumului expres nu merge bine, singurele portiuni pentru care s-au contractat pana acum studii de fezabilitate fiind Ploiesti-Buzau si Buzau-Focsani. Cu alte cuvinte, nici macar mica parte dintre hartiile necesare pentru constructia drumului nu sunt gata inca!Ramane de vazut, in aceste conditii, cate semnaturi vor reusi sa stranga asociatiilesisi in ce masura vor reusi acestea sa impulsioneze autoritatile sa isi faca treba.