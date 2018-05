Narcis Neaga redevine director general al CNAIR, desi ar fi contribuit la prejudicierea Companiei de Drumuri cu 3 milioane de lei

Ziare.

Actualul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a cerut Consiliului de Administratie sa redevina director al Directiei Tehnice si Calitate incepand cu 12 mai. In aceste conditii, postul de director general al Companiei va fi preluat, din nou, de Narcis Neaga, pe care ministrul Transporturilor, Dan Marin Costescu, il demisese din functie, in 2015.La acea vreme, procurorii DNA sustineau ca Neaga se folosise de functia sa de director al Companiei de Autorstrazi pentru a suspenda abuziv un contract de servicii privind supervizarea lucrarilor la autostrada Orastie - Sibiu si a platilor aferente acestuia, care urmau sa fie facute din bani europeni. Neaga a fost pus sub control judiciar, in decembrie 2015, in cazul sau stabilindu-se o cautiune de 300.000 de lei.DNA luase aceasta decizie in conditiile in care procurorii sustineau ca - pe 15 mai 2014 - Neaga nu doar ca actionase abuziv, dar si prejudiciase bugetul de stat. Mai exact, asociarea de firme careia acesta ii refuzase serviciile contractate si plata acestora a atacat decizia la Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a castigat.In consecinta,calculate de la 15 mai 2014 pana la 23 decembrie 2014. Banii trebuiau platiti de la bugetul statului, nu din fonduri europene.In luna februarie 2018, DNA a clasat dosarul in care era cercetat Narcis Neaga, pe motiv ca fapta de care era acuzat - adica abuz in serviciu - nu mai figura in legea penala. Mai exact, potrivit unei decizii a Curtii Constitutionale a Romaniei, acuzatia de abuz in serviciu s-ar fi putut aplica doar in conditiile in care se constata incalcarea legislatiei primare, ceea ce nu s-a pretrecut in cazul lui Neaga.La inceputul lunii martie, deci la numai cateva zile dupa clasarea dosarului, Narcis Neaga a fost numit membru in Consiliul de Administratie al CNAIR. La acel moment, Asociatia Pro Infrastructura (API) a apreciat ca decizia este una nociva pentru dezvoltarea retelei de drumuri din Romania."Consideram cu tarie ca domnul Neaga este CEA MAI PROASTA alegere posibila pentru derularea investitiilor rutiere majore. Argumentam aceasta pozitie cu o mica parte din contraperformantele acestuia din perioada 2012-2015, interval in care a condus CNADNR.Narcis Neaga este direct responsabil unul dintre cele mai mari dezastre in materie de autostrazi: deschiderea traficului in prag electoral pe lotul 3 al Autostrazii A1 Orastie-Sibiu, urmata la cateva luni distanta de inchiderea acesteia si demolarea ei pe 200 de metri. Pana la refacerea autostrazii, pe DN1 (drumul paralel) au murit 10 persoane in accidente rutiere.Pentru a o putea deschide, domnul Neaga a bagat sub pres sutele de neconformitati identificate de consultant si a reziliat contractul cu acesta. DNA a investigat acest caz, dar redefinirea abuzului in serviciu de catre Curtea Constitutionala l-a scapat de ani grei de inchisoare (dosarul sau a fost clasat) " se arata in mesajul API.