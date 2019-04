Ne da sau nu UE bani pentru podul peste Dunare?

Ziare.

Razvan Cuc a mers, vinerea trecuta, la Braila, unde a vizitat santierul unui capat al podului peste Dunare. La acel moment, Cuc si-a arogat meritul pentru demararea acestui proiect urias de infrastructura si l-a acuzat pe Mihai Tudose (fostul premier brailean care a trecut de curand de la PSD la Pro Romania) ca n-a facut destule pentru realizarea podului.Luni - insotit de premierul Dancila si de ministrul de Interne Carmen Dan - Razvan Cuc a mers la Tulcea, judet in care ar urma sa ajunga celalalt capat al podului peste Dunarea, inceput la Braila.Cei trei membri ai Guvernului au tinut o conferinta pe mai multe teme - si au vorbit inclusiv despre constructia podului - inainte sa viziteze santierul de pe malul Dunarii, din Tulcea. Razvan Cuc si-a reluat atacurile la adresa lui Mihai Tudose si a continuat sa politizeze subiectul., a declarat Razvan Cuc.Ceea ce n-a mai mentionat Razvan Cuc este ca in ultimii 8 ani la care a facut referire (cu exceptia lui 2016), tara noastra a avut parte doar de guvernari ale PSD. Cu alte cuvinte, esecul lansarii acestui proiect nu este vreo grea mostenire de la alte partide, ci chiar o incapacitate a social-democratilor de a lansa proiectul podului care ar urma sa fie un Golden Gate romanesc.In context, Vioricai Dancila a declarat ca i-a cerut lui Cuc o foaie de parcus a constructiei podului pe care vrea sa il faca din fonduri europene., a declarat Viorica Dancila.De ce nu stim inca daca UE ne va da sau nu bani sa construim podul? Guvernul a trimis documentatia - asa-zisa "cerere de finantare" - prin care a solicitat bani pentru constructia podului. Din pacate, specialistii de la Bruxelles n-au fost multumiti si au cerut sa se refaca un document. Anume, studiul de trafic.Motivul: europenii vor accepta sa finanteze podul doar daca Romania va demonstra ca pe el va circula un numar mare de autoturisme incat investitia sa se justifice. Or, primul studiu de trafic trimis la Bruxelles nu prea justifica cheltuiala cu podul care urmeaza sa lege Braila de Tulcea, peste Dunare...Razvan Cuc sustine ca a refacut si retrimis studiul, si ca a ramas "in legatura" cu Bruxelesul prin intermediul specialistilor Jaspers. Cu alte cuvinte, UE n-a confirmat pana la acest moment ca va da banii pentru pod.Ramane de vazut - in aceste conditii - ce se va intampla. Daca UE va finanta constructia podului, am avea garantia faptului ca Romania a facut o alegere corecta investind in acest obiectiv urias de infrastructura si ca acesta va aduce plus valoarea in economia nationala, pe termen lung.In schimb, un refuz al UE de a finanta podul ar putea indica faptul ca Romania s-a angajat, in mod neinspirat, sa faca o constructie faraonica, nejustificata din punct de vedere economic, si pentru intretinerea careia va plati, in anii care vin, sume impovaratoare...