Nici bine nu s-a apucat Dancila de Golden Gate-ul de la Braila, ca vrea alt pod peste Dunare facut cu bulgarii. Ironiile lui Borisov legate de puscarie sunt inca proaspete

Ziare.

com

Cabinetul Dancila informeaza, prin intermediul unui comunicat de presa, ca in sedinta de joi a adoptat un memorandumPotrivit Guvernului, acest pod - despre care nu avem momentan nicio informatie tehnica - ar fi necesar pentru caIn teorie, constructia unui astfel de pod e posibila. In practica, insa, lucrurile sunt putin mai complicate.Romania si Bulgaria ar urma sa construiasca fiecare cate o parte din pod, in regie proprie. Mai exact, sustine Cabinetul Dancil,a. Cate sanse are Romania - care oricum nu respecta termenele de predare a santierelor - sa se mai si coordoneze cu un stat vecin, in realizarea unui proiect-mamut de infrastructura, ramane de vazut.Guvernul a mai informat ca acest pod peste Dunare de la Zimnicea este "De fapt, guvernele Romaniei si Bulgariei discuta deja de multa vreme despre acest pod, fara a ajunge la vreun rezultat concret. Borisov chiar ne ironiza, in iarna lui 2018, spunand ca reprezentatii administratiei din Romania nu reusesc sa evite inchisoarea suficient timp pentru ca proiectul sa inceapa., a spus, in gluma, Boiko Borisov, in februarie 2018 In teorie, Romania ar avea doar de castigat daca - macar de aceasta data - ar reusi sa construiasca un pod care sa traverseze Dunarea, pe la Zimnicea, pana in Bulgaria.Problema este ca, in loc sa caute solutii viabile pentru a realiza acest proiect de infrastructura, Cabinetul Dancila ar vrea sa demareze totul in regim de parteneriat public privat (PPP).Asta inseamna, de fapt, ca Guvernul cauta un privat care sa construiasca podul din banii lui. Ulterior, respectivul ar urma sa isi recupereze investitia si chiar sa faca profit punand taxa de acces pe pod. Din pacate - dupa cum v-a explicat pe larg deja - aceasta maniera de finantare nu functioneaza in Romania. Ca asa stau lucrurile o demonstreaza chiar faptul ca statul a incercat de trei ori consecutiv, fara succes, sa construiasca in regim de PPP autostrada Comarnic-Brasov...In plus, din pacate, autoritatile romane n-au demonstrat pana acum ca ar fi capabile sa construiasca macar un singur mare pod peste Dunare. In consecinta, e greu de crezut ca ar fi in stare sa deruleze doua astfel de proiecte, in paralel.Singurul proiect de acest fel aflat in derulare - adica acela al Golden Gate-ului romanesc Braila - ar trebui sa fie gata pana la finele lui 2022. Cu toate astea, nici macar nu are toate lucrarile autorizate inca . In plus, nici finantarea europeana nu este, momentan, certa, dupa cum a recunoscut chiar Viorica Dancila In consecinta, e limpede ca pana si proiectul unui singur mare pod peste Dunare pare, la acest moment, o sarcina mult prea grea pentru autoritati. Iar pana vom vedea Golden Gate-ul dintre Braila si Tulcea terminat, tot ceea stim este ca n-ar fi exclus sa ramanem, pana la urma, doar cu podurile peste Dunare pe care le avem. Adica acelea de la: Harsova (Giurgeni-Vadul Oii), Fetesti, Cernavoda, Calafat si Giurgiu (care face legatura cu orasul Ruse din Bulgaria) . In plus, in apropiere de Portile de Fier II mai exista si Podul Ostrovu Mare, peste bratul Gogosu al Dunarii.