Noua strategie a ministrului Cuc: Ziua si constructorul de drumuri dat afara de pe santier

Ministrul Razvan Cuc si-a facut un obicei din a-i certa - uneori fara motive intemeiate - pe constructori, inca din mandatul sau precedent. Dupa ce a revenit la carma Transporturilor, insa, ministrul a inceput sa faca si mai mult spectacol.Mai exact, pe 4 aprilie - prezent pe santierul Centurii Mihailesti - Razvan Cuc a rupt, in fata presei, contractul cu societatea care se ocupa de lucrari , sustinand ca nu mai suporta modul in care aceasta ii batjocoreste pe romani. Din pacate, dupa cum v-a informat deja , gestul pe care Cuc si l-a dorit curajos n-a rezolvat, de fapt, nicio problema. Mai mult chiar, Compania de Drumuri lucreaza inca la reziliere, care nu se face prin ruperea unor hartii, cum a vrut Ministrul Transporturilor sa dea de inteles.In plus, desi Razvan Cuc a sustinut ca respectiva sosea de centura va fi terminata de Compania de Drumuri, lucrarile nu vor incepe in perioada imediat urmatoare. Cu alte cuvinte, tot ce-a ramas de pe urma spectacolului ministrului e un santier abandonat, cu si mai multe probleme decat inainte.Cu toate ca presa a explicat pe larg, in ultimele saptamani, ca gestul ruperii contractului n-a fost decat spectacol, Cuc l-a repetat, duminica trecuta. Atunci, ministrul a rupt - tot in timpul unei vizite pe santier - contractul cu societatea italiana care trebuia sa lucreze la Centura Tecuciului . Acum, Compania de Drumuri trebuie sa se ocupe de reziliere propriu-zisa si ulterior sa caute un alt constructor. Cat va dura asta, nu stim.Inca nemultumit de exemplul dat, Ravzan Cuc a cerut luni inca o reziliere de contract. In acest caz, data afara de pe santier urmeaza sa fie Asociera dintre Azvi si Straco Group (aceasta din urma lucrand si la Pasajul Domnesti - n.red.).Ministrul Cuc, citat de Mediafax, a sustinut ca le-a cerut constructorilor sa se mobilizeze inca de acum 3 saptamani. Vazand ca acestia nu-l asculta - si in loc 190 de muncitori si 71 de utilaje au mobilizat pe santier doar 20 de oameni si 11 masini - Cuc i-a cerut directorului Companiei de Drumuri, Narci Neaga, sa rezilieze contractul.In acest caz, intrebarile zilei sunt: cine si cand va mai reabilita drumul national din zona de munte? Potrivit ministrului Cuc, de modernizarea portiunii dintre Brasov si Bran - pe care constructorul dat afara a inceput deja sa lucreze - ar urma sa se ocupe Compania de Drumuri. Ulterior, modernizarea restului de drum national - pe sectorul dintre Bran si Pitesti - ar urma sa fie scoasa din nou la licitatie.Or, asta inseamna ca, in loc sa rezolve problemele santierului drumului national, rezilierea ceruta luni de Cuc amana, pe termen nelimitat, finalizarea lucrarilor.