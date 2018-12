Nu facem autostrazi pentru ca nu ne lasa strainii? Este punctul in care ajunge incapabilul la momentul de frustrare maxima - Interviu

Cum explicati dvs faptul ca nu avem autostrazi in Romania, asa cum ne-am dori cu totii, care sunt cauzele reale?

Si, totusi, a existat o anumita alternanta la guvernare, au trecut pe la Palatul Victoria si partide de stanga, si partide de dreapta. De ce nu s-a schimbat mare lucru in aceasta privinta?

Darius Valcov sustine ca ar exista un interes al tarilor straine ca Romania sa nu aiba o infrastructura bine dezvoltata. Ce parere aveti despre aceasta acuzatie? Daca, printr-un miracol, ne-am trezi peste noapte cu o retea excelenta de drumuri, ele nu le-ar folosi si acestor "tari straine"?

Iar pentru Romania ar insemna si un nivel al investitiilor mai ridicat, nu-i asa?

S-a scris mult despre faptul ca nu avem autostrazi pentru ca asemenea proiecte reprezinta "o vaca buna de muls", atat pentru constructori, cat si pentru cei numiti in functii prin minister. Din cate stiti, se fura mult in zona asta?

Putem da vina si pe legislatie pentru lipsa de autostrazi?

Daca e limpede ca e nevoie de profesionisti si de stabilitate, de ce nu tin cont de asta politicienii si nu iau masurile necesare?

Reactia vine dupa ce consilierul premierului Dancila a sustinut, duminica seara, ca Romania nu are autostrazi din cauza altor tari, direct interesate ca retelele de transport sa nu treaca si pe la noi.Din contra, "o infrastructura mai buna pentru Romania e un castig si pentru Europa", il contrazice, intr-un scurt interviu acordat, in care subliniaza ca in cazul autostrazilor "cauza majora este incompetenta".Foarte pe scurt: Din cauza clasei politice, din cauza conducerilor succesive ale Ministerului Transporturilor., asa ca degeaba invocam inciudati ca au trecut 10-15 ani si tot n-au aparut autostrazi, pentru ca ele nu cresc din pamant.Autostrazile se realizeaza cu echipe profesioniste, care se ocupa de planificarea acestor proiecte si implementarea lor de la A la Z. Or, in Ministerul Transporturilor, in afara de faptul ca schimbam in medie doi ministri pe an, in cadrul institutiilor responsabile, in speta CNAIR, criteriile de promovare si de selectie sunt cu totul altele decat profesionalismul si competenta.Proiectele de infrastructura si autostrazi au in ciclu mare de implementare, mai ales cele complexe, cum sunt, de exemplu, traversarile montane. Un asemenea proiect de la conceptie pana la finalizare, la "taierea panglicii" cum ne place sa spunem, poate dura 10-15 ani (o durata comparabila cu cele din tarile din vestul Europei, pentru marile treceri peste Alpi).Poate sa fie cineva bine intentionat 6 luni, dar efectele se vor vedea pe termen limitat.Ideea este ca ar trebui sa existe o echipa de profesionisti care sa se ocupe de proiect de la inceput pana la sfarsit. Or, la Ministerul Transporturilor niciodata nu a fost facuta o reforma, astfel incat sa fie adusi profesionisti care sa se ocupe de proiecte.Singura incercare de acest fel a existat in 2016, cand s-a creat acea noua structura, cu asistenta de la Compania austriaca de Autostrazi, prin Banca Europeana de Investitii. Insa, in momentul schimbarii guvernarii, la inceputul anului 2017, acel proiect a fost abandonat. Desi strict legal exista inca,Daca acolo ar fi angajati 30-40 de oameni buni sa se ocupe, de exemplu, de autostrada Sibiu-Pitesti, peste 6-10 ani am avea aceasta autostrada. Daca nu se intampla asta, peste 10 ani discutam din nou si spunem ca sunt nu 25 de ani, ca acum, ci 35 de ani de cand nu avem autostrazi.E simplu: trebuie sa asezi lucrurile in ordine si sa faci astfel incat de aceste proiecte foarte complexe sa se ocupe oameni foarte buni.Din experienta mea directa este vorba despre, care, impreuna, duc la acest gen de declaratii, la explicatii conspirationiste. "". Este exact punctul in care ajunge incapabilul la momentul de frustrare maxim. Am mai vazut explicatia asta si in cercuri mai mici, pe holuri.Nu e asa. De fapt, nu se poate pentru ca nu exista management competent al acestor institutii publice, acesta este adevarul, de aici si lipsa de rezultate.Si bineinteles ca o infrastructura mai buna pentru Romania e un castig si pentru Europa, va dati seama. E o aberatie sa spui ca cineva vrea sa ne tina in subdezvoltare. O infrastructura mai buna inseamna business mai bun pentru companii din Vest, comert mai ridicat cu Romania si cu alte tari ale caror fluxuri de trafic trec prin Romania, o legatura mai rapida si cu tarile din vecinatate.Asta se vede deja la noi, pentru ca nivelul investitiilor se concentreaza deja in zonele pana unde merge reteaua, adicaMi-e greu sa spun, organele statului ar trebui sa spuna unde si daca exista coruptie in domeniu. Dar ce pot sa va spun este ca, daca ar fi asa, atunci cei care se presupune ca le-ar "mulge" sunt foarte incompetenti, pentru ca. Aceia erau bani care, in ipoteza dvs, ar fi putut intra in aceasta schema.Legislatia nu e perfecta, ici si colo se pot eficientiza anumite circuite birocratice. Si s-au mai facut eforturi in sensul acesta, a existat o ordonanta in 2016 pentru accelerarea marilor proiecte de infrastructura, de exemplu, prin scoaterea terenurilor pe care se face autostrada din circuitul agricol, erau tot felul de anacronisme acolo.. Stiu ca e o explicatie mai putin atragatoare, dar asta e: trebuie oameni care sa inteleaga ce inseamna sa gestionezi mari proiecte. Insa, daca va aduceti aminte, am si avut un Minister al Marilor Proiecte (condus de Dan Sova, in prezent condamnat - n.red.), dar de trista amintire, pentru ca de el s-au ocupat tot oameni care nu inteleg de ce anume e nevoie.Experienta mea din contactul direct (si in Comisia de Transporturi, dar nu numai) este ca ei nu inteleg domeniul. Ei, au o capacitate foarte mica de a intelege cauzele unei situatii de fapt, iar de multe ori sunt dusi de nas si invartiti de oamenii stabili din sistem de la nivelele inferioare, care le spun la ureche ca de vina ar fi firmele cele rele, contestatiile etc.Si, la 10 ministri ai Transporturilor in 5 ani, vedem cum fiecare se concentreaza pe ceva imediat:etc.Unul dintre cei 4 ministri ai Transporturilor pusi pana acum de actuala guvernare PSD mi-a si spus direct: "". Dar daca nu asezi lucrurile pe o baza solida, peste cativa ani nu obtii rezultatele pe care le doresti.