O familie din Alba Iulia a blocat un santier al Autostrazii Sebes-Turda. Iata in ce conditii se pot relua lucrarile

Ziare.

com

Disperati ca nu mai pot trai in liniste, in propria casa, din cauza galagiei de pe santierul Lotului 1 al Autostrazii Sebes-Turda, George si Floarea Lancrajan din localitatea Oarda (din Alba Iulia - n.red.) si-au cautat salvarea in instanta.Mai exact, in iulie 2018, au dat in judecata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si constructorul autostrazii - adica asocierea dintre Impresa Pizzarotti & C Spa Pomponio Constructii SRL. Prin acest proces, familia Lancrajan a incercat sa oblige institutia si societatile sa ia masurile necesare pentru a le izola casa de zgomotul si vibratiile de pe santier, permitandu-le sa duca, in continuare, o viata normala. In prima instanta, Judecatoria Alba Iulia a respins solicitarile familiei Lancrajan. In apel, insa, instanta a admis solicitarea formulata de George si Floarea Lancrajan . Mai exact, in minuta sedintei de luni, 11 noiembrie, se arata ca instanta:Decizia este, se arata pe site-ul Judecatoriei Alba Iulia.Cu alte cuvinte, constructorul si institutia trebuie, inainte de toate, sa se asigure ca locuinta familiei Lancrajan este izolata corespunzator si abia apoi sa continue constructiile, pe santierul de la Oarda al lotului 1 al Autostrazii Sebes-Turda. Mai exact, in minuta sedintei de luni se arata ca instanta:Cheltuielile de judecata - in valoare de 150 de lei - urmeaza sa fie achitate de CNAIR si Impresa Pizzaroti, potrivit deciziei instantei.Cat de mult va intarzia aceasta incetare periodica a lucrarilor finalizarea intregului proiect al Lotului 1 al Autostrazii Sebes-Turda? E greu de spus! Oricum - in ciuda estimarilor CNAIR - Asociatia Pro Infrastructura (API) estimeaza ca nici nu se poate pune problema ca portiunea de sosea de mare viteza de 17 km sa fie gata in acest an.