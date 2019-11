O firma a oprit lucrul la Autostrada Sebes-Turda: Trebuie sa incasam deja 1 milion de euro. Am ramas fara materiale!

Ziare.

De constructia Lotului 2 al Autostrazii Sebes-Turda (lung de 24,2 kilometri) se ocupa compania Aktor. Aceasta, insa, a subcontractat parte din lucrari. Iar printre societatile subcontractante - adica cele care practic lucreaza pentru Aktor la constructia autostrazii - se numara si Marcotim Impex SRL din Cluj.Aceasta firma a realizat, incepand cu luna august a acestui an, terasamente pentru soseaua de mare viteza. Seful de santier din partea Marcotim Impex, Mircea Rotaru, a explicat pentruca societatea a lucrat in ritm chiar mai alert decat se intelese cu Aktor."Noi am realizat, pana la acest moment, cantitativ, cu 20% in plus decat era prevazut in contract. Suntem in avans cu lucrarea. Problema este ca avem deja facturi scadente de 1 milion de euro. Bani pe care trebuia sa-i primim de la Aktor si nu i-am primit. Iar pe ce am lucrat si urmeaza sa facturam mai avem de incasat inca aproximativ 500.000 de euro.La acest moment, nu mai avem materiale, asa ca - in situatia data - nu mai putem lucra. Noi ne dorim sa lucram. Si cred ca toata lumea isi doreste, dar trebuie sa vrea si Aktor, pentru ca, fara ei, antreprenorii generali ai lucrarii, nu se poate", a mai spus Mircea Rotaru.Acesta a precizat ca, in ciuda insistentelor companiei pe care o reprezinta, cei de la Aktor nu si-au achitat platile restante si nici n-au avansat, inca, un termen in care o vor face.Mircea Rotaru a precizat ca a notificat cu privire le aceasta situatie si Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Cluj, dar si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), adica institutia care a contractat Aktor pentru constructia Lotului 2 al Autostrazii Sebes-Turda.In context, CNAIR a emis un comunicat prin care anunta ca a achitat ce avea de plata catre Aktor (si, in consecinta, nu e vina institutiei ca societatea din Grecia nu si-a platit la timp datoriile catre firmele pe care le-a subcontractat - n.red).In plus, CNAIR transmite ca "a solicitat antreprenorului (adica Aktor - n.red.), in numeroase randuri, sa plateasca la timp prestatorii si furnizorii, tocmai pentru a evita aparitia unor astfel de situatii". Pe vremea cand era ministru si mergea pe santiere sa-i certe pe constructori, si Razvan Cuc a amenintat Aktor cu rezilierea contractului pentru Lotul 2 al Autostrazii Sebes-Turda. Cuc arata atunci ca Aktor si-a luat angajamentul de a plati. Dar - din ce spun societatile subcontractante - n-a facut, in realitate, platile promise.Acum, ca s-a ajuns intr-o situatie de criza, CNAIR anunta ca "i-a convocat astazi, 25.11.2019, in regim de urgenta, pe factorii de decizie ai antreprenorului ca sa prezinte situatia platilor restante in cadrul acestui proiect, precum si calendarul achitarii acestora".Reprezentantul Marcotim Impex SRL, Mircea Rotaru, a declarat, de asemenea, ca urmeaza sa se intalneasca azi cu reprezentantii Aktor, pentru a cauta solutii de rezolvare a problemei.Reamintim ca termenul initial de finalizare a lotului 2 al Autostrazii Sebes-Turda era luna octombrie 2016.