O firma turceasca ce incerca de 3 ani sa intre in Romania a primit contractul pentru A0. Un km costa 9,7 milioane de euro fara TVA

Ziare.

com

"Sper sa duceti la bun sfarsit acest contract. Sa nu deprindeti metehnele vechi ale firmelor care nici nu apuca sa semneze si creeaza premisele unor claim-uri. Toleranta companiei (CNAIR - n.r.) va fi zero. Vrem sa vedem o alta abordare si o alta mentalitate", a spus ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, citat de Agerpres El s-a adresat, in engleza, reprezentantului companiei turcesti: "Vreau sa va spun inca o data: nu ne dezamagiti!".La randul sau, Narcis Neaga, directorul general al CNAIR, a aratat ca valoarea contractului este de 750,8 milioane de lei, fara TVA, echivalentul a 158 de milioane de euro fara TVA, respectiv 9,7 milioane de euro fara TVA pe kilometru."Vom pune o presiune maxima pe constructor pentru a incepe cat mai repede executia. El s-a angajat ca va devansa termenul, nu doreste in niciun caz sa treaca dincolo, iar noi l-am asigurat ca exista banii in buget si il vom sprijini", a spus Neaga.Durata de realizare a acestui contract este de 42 de luni, din care 12 luni pentru activitatea de proiectare si 30 de luni pentru executia lucrarilor, iar perioada de garantie este de 5 ani.Potrivit HotNews.ro , turcii de la Alsim Alarko incearca de circa trei ani sa intre pe piata de constructii de infrastructura din Romania, iar proiectul autostrazii A0 a fost printre primele la care a participat.Recent, Alsim Alarko a castigat si un contract de aproape 600 de milioane de euro pentru realizarea a unui tronson de cale ferata de viteza intre Cata si Apata, parte din linia de la Brasov la Sighisoara.