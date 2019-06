O noua amanare pentru Drumul Expres Craiova - Targu Jiu. Pana acum, soseaua n-a prins contur nici macar pe hartie

Ziare.

Inca din anii trecuti, autoritatile au constat ca, la nord de Filiasti, Drumul National 6 (care leaga Craiova de Targu-Jiu) este foarte aglomerat si nu poate garanta conditii bune de circulatie rutiera.In consecinta, s-a decis constructia, in zona, a unui drum expres. Acesta este, la fel ca autostrada, o sosea de mare viteza. Spre deosebire de autostrada insa, drumul expres nu are banda de urgenta. In plus, permite schimbarea sensului de mers pe fiecare dintre cele patru benzi ale sale.In februarie, CNAIR a depus o aplicatie de finantare prin care cerea putin peste 28 de milioane de lei de la UE pentru a acoperi 85% din cheltuielile necesare pentru realizarea unui studiu de fezabilitate si a unui proiect tehnic in baza caruia sa se construiasca Drumul Expres Craiova-Targu Jiu.Peste aproximativ a luna, institutia a lansat si o licitatie, in cadrul careia a anuntat ca e dispusa sa plateasca intre 22 si 26 de milioane de lei pentru studiul de fezabilitate si proiectul tehnic.Ulterior, CNAIR a crescut suma la peste 27 de milioane de lei, care ar urma sa provina din credite de angajament (deci, din bugetele anilor viitori) . Initial, societatile interesate aveau timp pana pe 3 mai pentru a depune oferte.In mod normal, dupa respectiva data, ar fi trebuit sa urmeze evaluarea ofertelor depuse, anuntarea castigatorului, semnarea contractului si, in sfarsit, inceperea lucrului la documentatie. Din pacate, n-a fost sa fie asa.CNAIR a anuntat ca societatile interesate de licitatie i-au cerut clarificari si, in consecinta, are nevoie de niste timp pentru a le formula. Asa se face ca perioada de depunere a ofertelor s-a prelungit de pe 3 mai pana pe 17 mai. Apoi inca o data, pana pe 30 mai. Iar in cele din urma, perioada de depunere s-a extins iarasi, pana pe 20 iunie.Ramane sa vedem daca macar la acel moment procedura de depunere se va incheia si va incepe, intr-un tarziu, evaluarea ofertelor.Oricum ar fi, castigatorul va fi anuntat probabil, cel mai devreme, la toamna. Daca unele dintre societatile inscrise vor contesta deciziile CNAIR, s-ar putea intarzia luni bune, in instanta.In cazul in care, totusi, nu se vor depune contestatii, la scurt timp dupa selectarea castigatorului licitatiei - deci tot la toamna, in cel mai bun caz - s-ar putea semna contractul pentru intocmirea documentatiei. Si abia de atunci vor incepe sa curga cei 2 ani in care urmeaza sa se intomceasca studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru drum.Dupa ce si aceasta etapa se va incheia, CNAIR va putea trece la selectarea constructorilor (care vor vrea sa vada studiul de fezabilitate inainte de a decide daca se angajeaza sau nu la realizarea soselei) . Constructorii vor fi alesi tot printr-o licitatie, care ar putea, la randul ei, sa se prelungeasca din diverse motive.Iar asta inseamna ca, de fapt, suntem la ani distanta de momentul in care vor incepe lucrarile. Cand anume vom ajunge sa circulam pe un drum de mare viteza intre Craiova si Targu Jiu n-ar putea spune nimeni, cu certitudine.De fapt, un singur lucru e sigur, momentan: in anii care vin, soferii care circula intre Craiova si Targu Jiu n-au altceva de facut decat sa conduca, in continuare, in conditii de risc, pe DN 6.