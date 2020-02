Orban a fost la Ford si nu a avut ce promite. Constructorul auto cere drumuri, dar ele raman in pom

Orban: Vom face tot ce vom putea. Suntem deschisi la dialog si la a asculta doleantele

Premierul demis al Romaniei, vizitand fabrica Ford de la Craiova - Foto: Facebook/Guvernul Romaniei

Ludovic Orban, la volanul unui Ford Puma produs la Craiova - Foto: Facebook/Guvernul Romaniei

Drumurile cerute de Ford, inca departe de finalizare

Inca din martie 2019, directorul Ford Romania, John Henry Oldham, anunta ca va investi masiv in dezvoltarea fabricii de la Craiova Mai exact, pe langa modelul EcoSport, Ford anunta ca va incepe, in tara noastra, si productia modelului Puma. Asta, daca si statul roman avea de gand sa isi tina promisiunea si sa termine, pana in 2021, drumul expres dintre Craiova si Pitesti, alaturi de alte proiecte de infrastructura mare din zona.Azi, John Henry Oldham a anuntat ca Ford s-a tinut de cuvant. A investit. Si chiar premierul Ludovic Orban - venit in vizita la fabrica - s-a plimbat, alaturi de ambasadorul Statelor Unite, cu un Ford Puma de productie autohtona.Intr-o astfel de situatie, normal ar fi fost ca premierul Romaniei sa poata anunta ca, in contrapartida, Guvernul s-a tinut de cuvant si a intrat in linie dreapta cu constructia drumului expres Craiova-Pitesti, cu realizarea Autostrazii Sibiu-Pitesti si cu reabilitarea infrastructurii feroviare.La urma urmei, pe langa ca ar ajuta Ford, respectivele investitii le-ar fi de folos si tuturor romanilor care tranziteaza zona, fie ca au sau nu vreo legatura cu industria auto!Din pacate, Ludovic Orban n-a putut nici sa se laude cu realizarile Guvernului si nici sa promita prea multe (cata vreme este premier demis, cu capacitati limitate).Tot ce a spus Orban a fost ca l-a impresionat modul in care lucreaza Ford, ca guvernul sau este "deschis la dialog" si ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a rezolva o serie de probleme."Vizitez pentru prima oara uzina Ford. Am vizitat sectia de montaj, care m-a impresionat atat prin inzestrarile extrem de moderne, cat si prin modul in care este gandita fiecare operatiune.M-a impresionat si pentru ca e intr-un continua perfectionare, care duce la cresterea calitatii, scaderea costurilor (...)Din 2008 pana astazi, Ford a investit 1,5 miliarde de euro in Romania, construind o fabrica foarte moderna si care are o contributie majora la dezvoltarea economica a zonei si a Romaniei (...) Am remarcat obiectivul de a creste spectaculos productia, cu aproximativ 100.000 de unitati, daca am retinut.De asemenea, am inteles ca exista un interes mare pentru a stimula investitii in Romania, in industria pe orizontala, in furnizarea de componente, de piese si de subansamble.Tot ce putem face pentru a incuraja o astfel de dezvoltare vom face. De asemenea, am purtat discutii pe mai multe teme.Pe primul loc a fost imbunatatirea infrastructurii de transport, prin mai multe proiecte: drumul expres Craiova-Pitesti si de sectorul de autostrada Pitesti-Sibiu, care inchide Coridorul 4 paneuropean. De asemenea, impreuna cu europarlamentarul Marian-Jean Marinescu am avut o discutie si despre posibilitatea de finantare prin Connecting Europe Facility a legaturii intre Craiova si Lugoj (...)Am discutat si despre posibilitatea asigurarii navigabilitatii Dunarii, pentru a asigura o cale suplimentara de transport, dar si despre modernizarea infrastructuruii de cale ferata", a declarat Ludovic Orban, la finalul intalnirii cu conducerea Ford Romania.In plus, Orban a spus ca a mai discutat cu constructorii de masini si despre solutii pentru reducerea timpului pentrecut la trecerile de frontiere, dar si despre unele pentru criza fortei de munca.Ce detalii concrete a discutat, de fapt, Guvernul demis al lui Ludovic Orban cu conducerea Ford, nu stim.Cert este ca politicienii romani promit de ani buni sa rezolve problema infrastructurii in zona. Dar noile sosele inca nu s-au construit, indiferent cine si ce termene de finalizare si-a asumat pana acum.Iata in ce stadiu se afla acum lucrarile la drumul expres Craiova-Pitesti - pe care Ford il asteapta de vreun deceniu deja, dar si la Autostrada Sibiu Pitesti.Ford cere de multi ani drum de mare viteaza in zona Craiovei. Initial, Guvernul a vrut sa construiasca acolo o autostrada care a capatat numele neoficial de "autostrada Ford".Ulterior, insa, Executivul a decis ca s-ar potrivi mai bine un drum expres de 121 de km, impartit in 4 loturi (marcate cu rosu in hartile de mai jos, publicate pe forumul PeUndeMerg). Anume:- Tronsonul 1 (17,7 km) intre Craiova si limita judetelor Olt si Dolj;- Tronsonul 2 (39,85 km) intre limita judetelor Olt si Dolj pana in vestul Slatinei, la Valea Mare;- Tronsonul 3 (31,75 km) dintre Valea Mare si Colonesti- Tronsonul 4 (31,8 km) dintre Colonesti si Oarja-Catanele.Inca din decembrie 2018, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anuntase ca a selectat constructori pentru primele doua tronsoane ale drumului. Iar intre timp respectivii constructori s-au si apucat de lucru.Chiar inainte de alegerile europarlamentare din mai 2019, Liviu Dragnea, Razvan Cuc si alti lideri PSD au facut circ la Craiova, sustinand ca inaugureaza santierul drumului expres. S-a aflat ulterior ca, in goana lor dupa voturi, inaugurasera un drum tehnologic, pe care constructorul si-l facea pentru a avea pe unde sa isi aduca utilaje pe santierul adevaratului drum expres.Una peste alta, Tronsonul 1 al drumului expres va fi construit de italienii de la Tirena Scavi, iar Tronsonul 2, de o asociere de firme din care face parte si UMB Spredition, fondata de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu.Ambii constructori au anuntat din timp ca vor sa reduca la minim perioada de proiectare si sa se apuce cat mai repede de santier. Pasionatii de infrastructura remarcau inca de la finalul toamnei ca UMB, spre exemplu, se apucase de treaba, in ritm sustinut. Ulterior, acestia au transmis ca se lucreaza si iarna pe santierele Tronsonului 2, de vreme ce conditiile meteo permit.In teorie, atat Tronsonul 1, cat si Tronsonul 2 ar trebui sa fie gata in ultimele 3 luni ale anului viitor. Ramane sa vedem daca se vor respecta termenele.Potrivit ministrului Transporturilor, Lucian Bode, exista posibilitatea ca UMB sa termine lucrarile la variantele de ocolire ale oraselor Bals si Slatina inainte de termenul contractual."Acest lucru il vom stabili impreuna cu antreprenorul, impreuna cu domnul prim ministru si impreuna cu reprezentantii companiei Ford, pe care i-am invitat alaturi de noi pe teren", a precizat ministrul demis al Transporturilor, Lucian Bode.Din pacate, din cauza intarzierilor inregistrate la selectarea unor constructori pentru Tronsoanele 3 si 4 - aparute din cauza unor greseli ale CNAIR - per total proiectul drumului expres avanseaza incet.Si e greu de crezut ca ar putea fi gata in 2021, asa cum promisese fostul ministru social democrat al Transporturilor, Razvan Cuc.Nici la autostrada Sibiu-Pitesti - care ar urma sa aiba 122,1 kilometri - lucrurile nu merg bine.Soseaua este impartita in 5 loturi: Sibiu-Boita (13,17 km), Boita-Cornetu (31,33 km), Cornetu-Tigveni (37,4 km), Tigveni-Curtea de Arges (9,86 km) si Curtea de Arges - Pitesti 30,35 km).La acest moment, singurul lot aflat in lucru este cel dintre Sibiu si Boita, pe care lucreaza Porr. In rest, portiunile fie sunt blocate in proceduri de achizitie, fie nici macar n-au fost scoate la licitatie.Iar asta inseamna ca, de fapt, nici macar un Guvern cu puteri depline n-ar putea sti cand anume vom circula pe drumul expres Craiova-Pitesti sau Autostrada Pitesti-Sibiu. Iar un Guvern cu puteri limitate, cu atat mai putin.