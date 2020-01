Orban il contrazice pe Drula: Nimeni nu poate sti astazi cati bani UE vom avea pentru infrastructura!

Ziare.

Inca de miercuri, 22 ianuarie, jurnalistii l-au intrebat pe Ludovic Orban cati bani europeni vom putea atrage, in urmatorii ani, pentru proiecte noi de infrastructura (printre care se numara Autostrada Targu Mures - Iasi - Ungheni, numita si "a Unirii").Orban a dat un raspuns vag, nu a avansat o cifra si nu a lamurit chestiunea.In scurt timp, Catalin Drula (USR) - membru in Comisia de Transporturi a Camerei Deputatilor - a transmis ca, potrivit unui document pe care l-a consultat - Romania nu va atrage niciun ban european pentru Autostrada Unirii, in anii care vin.In plus, Drula a sustinut ca Executivul PNL n-ar trebuit sa intre in randul guvernelor care "au dat cu ruj pe porc" , incercand sa-i convinga pe romani ca toate lucrurile stau bine, cand de fapt alta e realitatea. In plus, Drula a precizat ca actualul guvern ar trebui "sa se lupte cu cerul si pamantul la Bruxelles" pentru a obtine mai multi bani europeni pentru intrastructura.La solicitarea presei, Ludovic Orban a dat o replica."Domnul Drula ar trebui sa fie mai atent cand isi exprima opiniile.Nimeni nu poate sti astazi cati bani vom avea pentru infrastructura de transprot si care este lista proiectelor care vor fi finantate in exercitiul multianual 2021-2027, din fonduri europene.Pentru noi, Autostrada Unirea, ca si Sibiu-Pitesti, ca si autostrada de centura a Bucurestiului (A0), ca si finalizarea tronsoanelor ramase din Autostrada Sebes-Turda reprezinta o prioritate. Este inclusa (aceasta lista de prioritati - n.red.) in Master Plan si vom sustine finantarea lor din fonduri europene.Cred ca avem argumente suficient de serioase pentru a putea obtine finantare. Si, mai mult, suntem interesati si pentru legatura Targu Mures - Bors, care sa ne ajute sa legam autostrada (Unirii - n.red.) si de instrastructura europeana.Degeaba facem autostrada, daca n-o ducem si pana la granita", a spus Ludovic Orban.Dupa cumv-a relatat deja, situatia Autostrazii Unirii este foarte complicata, momentan . Pentru unele dintre segmentele de sosea se revizuiesc documentatii, iar pentru altele aceasta etapa nici macar nu a inceput.In plus, situatia capatului dinspre Republica Moldova al autostrazii este incerca, din cauza ca realizarea sa ar crea probleme de mediu, afectand o zona de reproducere a pestilor din Prut.