Orban: Autostrazile Comarnic-Brasov si Sibiu-Pitesti pot fi realizate in 5 ani, daca PNL ramane la guvernare

Seful liberalilor si liderul Guvernului a mentionat ca prima ar trebui finantata de la buget si nu in parteneriat public-privat ( PPP )."Cred ca nu are rost sa ne complicam intr-un PPP, acolo trebuie sa-l facem pe buget. Trebuie revizuit de urgenta studiul de fezabilitate, ca studiul de fezabilitate e un pic mai vechi, revizuirea nu inseamna, dupa parerea mea, schimbarea solutiei tehnice, ceea ce inseamna o durata mai scurta de revizuire a studiului de fezabilitate si sa dam drumul la licitatie si sa finantam din buget. Asta este decizia mea, care e cea mai simpla, controlezi cel mai bine toti pasii procedurali", a spus Ludovic Orban despre autostrada Comarnic-Brasov, la Hotnews LIVE Anterior, pe 6 ianuarie, acesta anunta ca Guvernul va lua o decizie in luna ianuarie in ceea ce priveste metoda de finantare pentru acest proiect de infrastructura "Autostrada Comarnic-Brasov nu poate fi facuta din fonduri europene. Vom decide in luna ianuarie cum o facem. Avem in principiu doua variante. Prin parteneriat public-privat, dar nu accept decat in parteneriat cu o institutie financiara internationala, indiferent care este ea. Deci, fie faci pe parteneriat public-privat, dar ai nevoie de un partener institutional care sa iti confere incredere si mai ales garantia finantarii, sau o faci pe bugetul de stat", a declarat atunci Ludovic Orban Orban a vorbit, duminica dupa-amiaza, si despre autostrada Tg Mures-Iasi."Primul ministru al Transporturilor care a vorbit de autostrada Targu Mures-Iasi-Ungheni am fost eu, in 2007. Eu sunt cel care am vorbit despre acest proiect si care am demarat procedura de licitatie pentru realizarea studiului de prefezabilitate. Este prevazut sa se realizeze prin PPP, ceea ce e o gluma.Pe Tg.Mures-Vitrau exista un contract pentru studiu de fezabilitate, vom licita ca sa realizam contracte pentru revizuirea studiului de fezabilitate. De asemenea vom depune cerere de finantare a studiului de fezabilitate contractului pe care-l avem din fonduri europene", a precizat premierul.