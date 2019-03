"Ordonanta Cuc" favorizeaza distrugerea naturii si ne-ar putea lasa fara bani europeni pentru autostrazi

Specialistii in consevarea naturii: Graba strica treaba! Proiectele accelerate acum risca sa se blocheze

Pro Infrastructura: Fara solutii tehnice, nu poti construi decat pe bajbaite. Riscam sa ramanem fara bani europeni!

Inca de la momentul in care a revenit in functia de ministru al Transporturilor (din care fusese demis pentru rezultate slabe, in octombrie 2017), Razvan Cuc a sustinut ca Romania trebuie sa isi schimbe legislatia pentru a putea construi mai repede autostrazi.In ultimele saptamani, in timpul vizitelor pe santiere, Cuc a tot detaliat modul in care ar vrea sa schimbe legislatia. In cele din urma, Ministerul Transporturilor a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta, care cuprinde propunerile de modificari Printre altele, proiectul de OUG prevede ca in legislatie se va introduce notiunea de. Acest tip proiect ar urma sa fie exceptat de la. Cu alte cuvinte - daca proiectul de ordonanta ar ajunge sa se adopte in forma pusa in dezbatere - statul ar capata dreptul de a distruge oricate arii protejate, transformandu-le in santiere pentru sosele.Mai mult chiar, potrivit Asociatiei Pro Infrastructura - constructorii ar putea primi autorizatia de construire a unui drum chiar inainte sa obtina acordul de mediu. In plus, pe santier - chiar si dupa ce a obtinut acordul de mediu - constructorul ar putea alege sa faca lucrari despre care autoritatea de mediu nu stie, fara a-i cere acesteia acordul prealabil.La solicitarea, World Wide Fund for Nature (WWF) a informat casi ca proiectele de infrastructura rutiera au nevoie de o pre-plafinicare atenta ca sa nu se blocheze pe parcurs., a transmis WWF.Mai mult chiar, sustin specialistii in probleme de mediu, deja avem dovada faptului ca proiectarea necorespunzatoare a unei sosele de mare viteza poate crea probleme majore., potrivit WWF.Potrivit proiectului de ordonanta, Ministerul Transporturilor vrea caOr, tocmai calitatea slaba a documentatiei tine in loc, de ani de zile, mari proiecte de infrastructura. Spre exemplu, niciun constructor nu s-a incumetat sa incerce sa realizeze Autostrada Ploiesti-Brasov, care ar urma sa treaca prin munte, inclusiv din cauza documentatiei imprecise.In aceste conditii, cu acest proiect de OUG, potrivit Pro Intrastructura:Potrivit specialistilor in infrastructura, astfel de masuri ar putea sa lase Romania fara bani europeni pentru constructia de sosele de mare viteaza., mai transmite Asociatia Pro Infrastructura.