Pandemia n-a inchis santierele de autostrazi. Iata cati kilometri s-ar putea inaugura, in 2020

Cum merg lucrarile la cei 27 de kilometri din A10, dintre Sebes si Aiud?

Cand se inaugureaza inca aproape 18 kilometri din A3

Podul de la Ludus - Gheja pe care se va circula dupa finalizarea soselei de mare viteza - Foto: Forum PeUndeMerg.ro

Vor fi gata primii kilometri de autostrada din Moldova, in acest an?

Lucrari pe portiunea de autostrada a Centurii Bacaului - Foto: Arhiva forum PeUndeMerg.ro

Ziare.

com

Spre deosebire de predecesorii sai, nici macar la presiunile presei si ale Opozitiei ministrul Transporturilor, Lucian Bode, n-a acceptat sa promita inaugurarea unui anumit numar de kilometri de autostrada in 2020. Cu toate astea, s-a referit in repetate randuri la mai multe loturi de sosea de mare viteza aflate in lucru si care puteau fi finalizate si inagurate in acest an.Problema este ca acele perspective erau valabile in primul trimestru al anului, inainte ca in Romania sa se instaureze starea de urgenta. Dar oare in noile conditii - cu restrictii importante de transport si chiar de deplasare a populatiei - se mai pot finaliza macar acele capele de autostrada?Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, in cursul saptamanii trecute, ca directorul sau general, Mariana Ionita, a convocat o sedinta cu sefii structurilor din tara pentru a verifica stadiul proiectelor si pentru a discuta eventualele probleme.Care au fost concluziile discutiilor nu stim. Sa existe inca oare probleme greu de depasit, pe santiere? CNAIR n-a comunicat nimic in acest sens, pana la acest moment.Ba dimpotriva, a estimat o serie de termene destul de optimiste pentru finalizarea lucrarilor la unele capete de autostrada. Sa vedem, insa, si ce sanse reale exista ca aceste termene sa se respecte.Intr-un document numit "Situatia lucrarilor in derulare", CNAIR apreciaza ca finalizarea Lotului 1 din Autostrada Sebes Turda - adica cel dintre Sebes si nodul rutier Alba Iulia nord, lung de 17 km si construit de italienii de Impresa Pizzarotti - ar putea avea loc in luna mai 2020.Asta ar insemna ca, in teorie, in mai putin de doua luni am putea circula pe acel segment de autostrada. Sa fie cu putinta?Ce-i drept, pe santier se lucreaza, chiar daca nu inca intr-un ritm foarte bun, dupa cum se vede din imaginile surprinse de pasionatii de infrastructura si postate pe forumul PeUndeMerg.ro (care a dat nastere Asociatiei Pro Infrastructura).Inca de la inceputul lunii, Pro Infrastructura semnala ca, de 6 ani, pe santier nu s-a putut face o simpla expropriere, pentru a muta doi stalpi, care inca impiedica anumite lucrari.In plus, lucrarile de la nodul rutier de la Sebes - unul dintre cele mai complexe construite vreodata in Romania - nu merg tocmai in ritm alert.Dar, in ciuda acestor balbaieli si a altor probleme, e inca posibil sa circulam in curand pe autostrada respectiva, a explicat pentrudirectorul executiv al Asociatiei Pro Instrastructura (API), Ionut Ciurea."Poate fi gata de inaugurare in 2020, inca. Dar trebuie musai sa se mobilizeze (constructorul -n.red). Chiar acum. Fiecare saptamana conteaza. Si chiar asa se va putea deschide doar pe bretelele mici din nodul Sebes. Dar inca e posibil", a precizat Ionut Ciurea.Pe Lotul 2 al acestei autostrazi - intre Alba Iulia nord si Aiud - s-au mobilizat muncitori si utilaje. Chiar luni, pe 6 aprilie, pe acest santier coordonat de Aktor incepea asezarea grinzilor la podul peste Mures.Intrebarea este: se misca lucrurile suficient de repede astfel incat totul sa fie gata in iulie 2020, asa cum arata estimarile de pe site-ul CNAIR?"Nici vorba nu poate fi despre inaugurarea integrala a acestui lot. Poate, cu mari eforturi, s-ar putea inaugura partial, o portiune de vreo 8 kilometri, intre Aiba Iulia Nord si Teius. Dar nici aici nu e sigur, iar mai mult cu siguranta nu se poate finaliza in acest an", ne-a mai spus Ionut Ciurea.Un alt sector de autostrada care s-ar putea inaugura in acest an este cel dintre Iernut si Chetani al Autostrazii A3. Aceasta portiune de sosea de mare viteza are 17,9 kilometri si este construita de Astaldi.Lucrarile s-au miscat in ritm destul de alert si in 2019, la aceasta portiune de drum. Doar ca, pana la urma, constructorul n-a reusit sa termine ce avea de facut.Potrivit estimarii de pe site-ul CNAIR, soseaua ar urma sa se finalizeze in luna iunie. Pro Infrastructura sustine, insa, ca va dura ceva mai mult."Acest lot ar urma, intr-adevar, sa fie gata in cursul verii urmatoare. Nu in iunie, din aprecierile noastre. Realisti vorbind, probabil ca se va termina in august", a mai precizat Ionut Ciurea.Si tot prin august-septembrie ar urma sa fie gata si cei 5,3 km din Autostrada A3 construiti de Trameco in nord-vestul tarii, intre Biharia si Bors.Ministrul Lucian Bode a apreciat ca e posibil ca in acest an sa fie finalizati chiar si primii kilometri de autostrada din Moldova, parte din Centura Bacaului.De fapt, aceasta Centura va avea aproape 31 de kilometri. Iar pentru a putea fi construita mai usor, a fost impartita in 3 tronsoane. Din tot acest traseu de 31 de kilometri, doar 16,3 kilometri (parte din tronsonul 1) vor fi de autostrada. Si asta doar pentru ca in acel sector Centura Bacaului se va suprapune pe traseul (existent doar pe hartie, momentan - n.red.) al Autostrazii A7, Ploiesti - Bacau - Siret.Intreaga sosea de centura a Bacaului este construita de UMB Spedition. Iar partea de autostrada a fost foarte mediatizata. In timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, Viorica Dancila s-a laudat chiar ca va deschide aceasta sosea si s-a plimbat pe o portiune cu bicicleta.Sa fie, in sfarsit, gata in curand primii kilometri de autostrada din Moldova? Nu e neaparat exclus, dar cel mai probabil soseaua va fi gata abia la anul, crede directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura."S-ar putea inaugura bucati din varianta ocolitoare a Bacaului, in acest an. Dar realist vorbind ar fi vorba doar despre bucati din partea de drum national.La sectiunea de autostrada mai e inca mult de munca si mai exista si o serie de blocaje birocratice. Si cu toata mobilizarea exemplara a constructorului, e putin probabil sa reuseasca sa finalizeze in 2020. Ar fi o minune sa reuseasca. Realist vorbind, in 2021 va fi gata portiunea de autostrada", a mai spus Ionut Ciurea pentru