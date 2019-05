Parte din traseul "Autostrazii Ford" trebuie modificat. Vor intarzia lucrarile? Ce spune Compania de Drumuri

Ziare.

Drumul express Craiova-Pitesti - care momentan exista doar pe hartie - ar urma sa aiba 120 de kilometri. El a ajuns sa poarte numele de "autostrada Ford" dupa ce, in repetate randuri, producatorul de autoturisme care are o fabrica la Craiova a reclamat ca lipsa drumurilor, in zona, ii limiteaza dezvoltarea.Ani la rand, statul s-a multumit sa asculte cum Ford - dar si soferii care pierdeau timp pretios in trafic, in zona Bals - cer constructia unei sosele de mare viteza.Apoi, pe indelete, a inceput sa intocmeasca un plan. Initial a decis sa construiasca o autostrada care sa lege Craiova de Pitesti. Apoi, s-a razgandit si a hotarat sa faca doar un drum expres (care, spre deosebire de autostrada, nu are banda de urgenta si permite schimbarea sensului de mers pe fiecare dintre cele patru benzi).Pentru a fi mai usor de construit, traseul de 120 de kilometri al drumului expres a fost impartit in 4 tronsoane.Pe data de 3 decembrie, Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca, prin licitatie, a desemnat constructorii pentru primii 57 dintre cei 120 de kilometri ai drumului . Mai exact, societatea Tirrena Scavi S.p.a a fost aleasa sa construiasca primul tronson de drum (incepand de la Craiova), in vreme ce UMB Spedition urma sa construiasca al doilea tronson.Ambii antreprenori aveau la dispozitie, incepand din decembrie, un an pentru proiectarea tronsoanelor de drum si apoi inca doi ani pentru constructia lor efectiva.Din pacate, nici bine n-a inceput proiectarea, ca s-au ivit si primele probleme. Mai exact, potrivit CNAIR, o parte din traseul primului tronson trebuie refacut fata de modul in care a fost el trasat, in studiul de fezabilitate din 2007. Motivul: intre timp, in culoarul drumului, in comuna Ghercesti (judetul Olt) au aparut niste sonde de gaze.Din pacate, modificarea traseului drumului expres inseamna noi lucrari de proiectare, exproprieri in plus, dar si obtinerea altor aprobari de la autoritatile de mediu. In mod evident, toate acestea vor incetini constructia drumului.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, sustine, insa, ca problema poate fi rezolvata destul de repede., ne-a explicat Alin Serbanescu.Daca optimismul CNAIR se va dovedi intemeiat sau nu ramane sa vedem. Pentru moment, intrebarea este: de ce s-a ajuns in aceasta situatie si de nu a stiut CNAIR din timp ca suprafata ocupata de sonde se va extinde, la Ghercesti?"La momentul la care Search Corporation a facut acel studiu de fezabilitata a fost avertizata, din cate stiu, ca zona de sonde urma sa se extinda, in comuna respectiva. De ce n-a tinut cont de avertizare si nu a trecut asta in studiul de fezabilitate? Nu stiu...Am vazut ca ne tot acuza diverse voci din randul ONG-urilor ca platim prea putin pe studiile de fezabilitate si, de aceea, sunt ele atat de superficiale. Eu nu stiu daca acesta e motivul... La urma urmei, ce garantie avem ca o companie care face un studiu superficial pe 1 milion de euro, sa spunem, ar face unul mai amanuntit daca ar primi mai multi bani? Nu avem nicio garantie! Si atunci cum sa dam banii?In plus, daca banii dati de CNAIR sunt putini, de ce se mai inscriu societatile la licitatiile pentru intocmitea studiilor de fezabilitate? Daca ar considera ca nu merita", a declarat Alin Serbanescu.Din pacate, CNAIR are si alte probleme cu constructia Drumului expres Craiova-Pitesti. Mai exact, din cauza erorilor pe care le-a facut, trebuie sa reorganizeze licitatiile pentru tronsoanele 3 si 4. Iar asta inseamna ca pana la desemnarea constructorilor si inceperea lucrarilor poate trece destul de mult timp...Asta, in conditiile in care Ford a anuntat deja ca mai intai vrea sa vada daca drumul va fi gata pana in 2021, cum a promis Guvernul, si abia apoi va lua decizia de investi pe termen lung, in fabrica de la Craiova.