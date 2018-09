Podul Grant din Bucuresti ar urma sa intre in reabilitare. Lucrarile vor costa 52 de milioane de lei

Ziare.

Un proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti prevede alocarea, din bugetul local, a unei finantari de peste 52 de milioane de lei, pentru refacerea Podului Grant din Capitala, urmand ca lucrarile sa fie realizate sub coordonarea Administratiei Strazilor."In conformitate cu expertiza tehnica emisa in anul 2016 pentru podul Grant, au rezultat o serie de neconformitati, respectiv indicele de stare tehnica al podului principal, care este nesatisfacatoare (...)Astfel, pentru a se asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei sunt necesare lucrari de reparatii ale infrastructurii si suprastructurii", se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare. De asemenea, durata lucrarilor va fi de 24 de luni.Ultimele lucrari de reparatii ale podului au avut loc intre anii 2004- 2006.Podul Grant este una dintre cele mai importante lucrari de infrastructura din Bucuresti si face legatura, prin arterele Calea Crangasi - Strada Turda, dintre nordul si sud-vestul Capitalei, fiind o zona extrem de tranzitata in fiecare zi.