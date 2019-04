Prea putin, prea tarziu: Incep lucrarile la linia ferata catre Otopeni, dar nu vor fi gata pentru EURO 2020

Ziare.

com

Daca ar fi gata intr-un an, aceasta lucrare ar putea fluidiza traficul dinspre aeroport, in timpul EURO 2020. Din pacate, insa, potrivit contractului incheiat cu CFR, constructorul ar urma sa finalizeze dublarea abia in luna octombrie a anului viitor, cu mult dupa incheierea campionatului european de fotbal. CFR SA a anuntat ca vineri a contractat societatea Porr SRL care - contra sumei de 50,5 milioane de lei - urmeaza sa dubleze linia de cale ferata dintre Mogosoaia si Balotesti. Iata ce inseamna acest lucru si de ce este important.Odata ajuns pe aeroport, un calator care vrea sa vina cu trenul pana in Capitala trebuie sa treaca printr-o adevarata aventura. Mai exact, de la aeroport trebuie sa ia mai intai un maxi taxi, care il va duce pana in Halta Otopeni. Abia acolo calatorul se va urca intr-un tren care - dupa opriri in Mogosoaia si in Chitila - il va aduce in Gara de Nord.Aceasta ruta - pe langa ca e incomoda - nici macar nu poate asigura transportul unui numar foarte mare de pasageri. Motivul: linia ferata are un singur fir. Iar asta inseamna ca un tren trebuie sa ajunga la capatul liniei astfel incat un altul sa poata porni pe traseu.In conditiile in care linia s-ar dubla, insa, frecventa cu care trenurile ar circula pe aceasta ruta ar creste simtitor. Si e foarte important ca acest lucru sa se intample, in contextul in care, in unele zile din luna iunie 2020, pe aeroportul Henri Coanda ar putea ajunge chiar si peste 10.000 de turisti, sositi in tara noastra pentru meciurile Campionatului European de Fotbal care se vor desfasura pe Arena Nationala.Or, in starea curenta, cu o singura linie, calea ferata dintre Halta Otopeni si Gara de Nord n-ar putea prelua decat un numar mic de suporteri. Dupa dublarea liniei, evident, numarul de calatori care vor putea folosi ruta feroviara ca sa ajunga de pe aeroport in Capitala va creste.Singura problema este ca, potrivit contractului semnat cu CFR SA, Porr are la dispozitie nu mai putin de 17 luni pentru a finaliza lucrarile. Iar asta inseamna ca linia dubla ar putea deveni functionala abia in octombrie 2020, adica la aproape 4 luni dupa incheierea EURO 2020.Ulterior, in baza unui alt contract - aflat inca in procedura de licitatie - ar urma sa se contruiasca o portiune noua de cale ferata, care sa o continue pe cea existenta si sa ajunga pana in proximitatea sudica a aeroportului. Dar n-ar fi explus ca acest proiect sa inceapa dupa EURO 2020.Iar in conditiile in care lucrarile la Magistrala de metrou M6 (care ar urma sa lege Capitala de aeroport) nici macar nu au inceput, e greu se spus cum le vor asigura autoritatile transport civilizat miilor de suporteri care vor veni in tara noastra, peste numai un an.