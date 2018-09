Premiera: O firma din China va intretine drumurile nationale din Vrancea. Acuzatii de frauda

Ziare.

Primul astfel de acord cu o companie chineza a fost semnat de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi.Contractul de 77 de milioane de lei fara TVA vizeaza "Lucrari de intretinere periodica multianuala - covoare asfaltice executate la cald pentru reteaua de drumuri nationale din cadrul DRDP Iasi- lotul 5- SDN Focsani" si are o durata de trei ani, transmite Adevarul "Este un moment istoric pentru Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si pentru DRDP Iasi, deoarece acordul-cadru incheiat este primul in acest domeniu.Este un pas foarte important pentru infrastructura din Romania, deoarece se va aduce un management al traficului foarte bine structurat si avem promisiunile ca se va respecta si finaliza cu succes contractul", sustine Ovidiu Mugurel Laicu, directorul DRDP Iasi.Chinezii nu vor sa ramana doar cu acest contract, asa ca s-au inscris si la licitatiile pentru celelalte loturi, iar rezultatele vor fi facute publice curand.Sinohydro Corporation Limited este parte a PowerChina International Group Limited, grup de firme chinez cu actionariat de stat.In portofoliu figureaza constructia si reabilitarea de drumuri rapide si drumuri nationale din tari precum Qatar sau Kenya, precum si constructia de parcuri eoliene si centrale termoelectrice in China sau Venezuela.Digi24 relateaza ca aceasta firma se afla sub supraveghere in Africa in urma unor practici frauduloase privind contracte de drumuri publice in Uganda, finantate de Banca de Dezvoltare a Africii.Compania chineza ar fi dus in eroare autoritatile din licitatie in 2013 prezentand unele proiecte incheiate fara succes drept experienta similara solicitata.