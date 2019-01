Primaria Capitalei a stabilit exproprierile pentru "Prelungirea Ghencea". Cand ar putea incepe lucrarile

Largirea Prelungirii Ghencea costa aproape 559 de milioane de lei

largire la patru benzi a arterei Prelungirea Ghencea, intre str. Brasov si Centura Bucuresti;

realizarea unei piste de biciclete;

realizare cale dubla de tramvai;

amenajare trotuare;

modernizarea sistemului de iluminat;

modernizarea si extinderea retelei de apa si canal;

construirea unui nod intermodal cu parcare supraetajata la capatul Bulevardului Prelungirea Ghencea, in zona nodului rutier de la Domnesti;

largirea la patru benzi si pastrarea liniei de tramvai existente pe Bulevardul Ghencea pana la capatul liniei 41.

Ziare.

com

Proiectul va intra pe ordinea de zi a sedintei CGMB din 30 ianuarie."Consilieri ai primarului General, Gabriela Firea, alaturi de reprezentanti ai directiilor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, precum si reprezentanti ai Companiei Municipale Dezvoltare Durabila, s-au intalnit joi cu reprezentanti ai Asociatiei "Initiativa Prelungirea Ghencea" pentru a discuta despre stadiul obiectivului de investitii "Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre str. Brasov si Terminalul Tramvaiului 41".Specialistii din cadrul PMB au explicat ca urmeaza o etapa foarte importanta in derularea acestui obiectiv de investitii, si anume aprobarea de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti a culoarului de exproprieri si consemnarea sumelor necesare acestor exproprieri, proiect care va fi supus votului CGMB in urmatoarea sedinta de consiliu, in data de 30 ianuarie", se arata in comunicatul PMB.Dupa aprobarea culoarului de exproprieri si consemnarea sumelor aferente de catre CGMB, Primaria Bucuresti va efectua exproprierile in termen de aproximativ 30 de zile, apoi va intocmi proiectul de autorizare - desfiintare si va demola efectiv imobilele afectate de exproprieri.La sfarsitul lunii martie, Compania de Strazi va elabora oferta tehnico-economica, apoi urmeaza semnarea contractului siIn luna septembrie, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat finantarea lucrarilor privind largirea arterei Prelungirea Ghencea Proiectul a fost adoptat in unanimitate, costul investitiei fiind de aproape 559 de milioane de lei.Obiectivele proiectului sunt:Locuitorii din Prelungirea Ghencea au iesit de nenumarate ori in strada si au protestat, fiind nemultumiti de infrastructura din zona.I.O.