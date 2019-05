Pro Infrastructura: Aeroportul promis de ministrul Cuc la Galati nu merita construit. De ce ar fi mai bine sa investim in sosele

Cine sustine, de fapt, ca aeroportul e o prioritate, la Galati

Procedura de achizitie a studiului de oportunitae pentru aeroport. Foto: Sicap

Procedura de achizitie a studiului de trafic pentru aeroport. Foto: Sicap

Razvan Cuc si Dan Nica, pe un camp din Galati, unde ar urma sa se construiasca un aeroport. Foto: Ministerul Transporturilor

Pro Infrastructura: Stim ca e campanie electorala. Dar haideti macar sa promitem lucruri utile!

Ziare.

com

Iar asta inseamna ca intregul proiect, despre care presa a vorbit mult in ultimele zile, are toate sansele sa ramana doar la stadiul de promisiune electorala. Aflat duminica in vizita de lucru la Galati, ministrul Transporturilor , Razvan Cuc, a mers pe un camp din zona pe care Consiliul Judetean sustine ca ar vrea sa construiasca un aeroport.Mai mult chiar, Cuc a spus ca e atat de convins de utilitatea acestui obiectiv de infrastructura, incat a si cerut deja o modificare legislativa care sa permita finantarea constructiei aeroportului galatean cu bani de la bugetul de stat, prin Fondul de Dezvoltare si Investitii. Potrivit ministrului Transporturilor, aeroportul va costa circa 100 de milioane de euro.Intrebarea este: in conditiile in care n-a reusit sa construiasca nici macar o palma de autostrada in Moldova (regiune din care face parte si Galatiul - n.red.), cum de s-a gandit ministrul Cuc sa treaca brusc la urmatorul nivel si sa sustina constructia de aeroporturi? La urma urmei, acestea sunt mai greu de operat decat orice sosea...Autoritatile galatene si-au facut un obicei din a promite - in campaniile electorale din ultimii aproape 30 de ani - ca vor construi obiective grandioase de infrastructura. Pana nu demult, promisiunea standard era ridicarea unui pod peste Dunare. Ulterior, autoritatile au sustinut chiar ca vor construi pana si un tunel pe sub fluviu. Ba, au comandat si niste studii pentru asta.In scurt timp, varianta tunelului s-a dovedit fantezista, asa cum era de asteptat. In plus, utilitatea unui pod peste Dunare, in Galati, a disparut dupa ce in Braila (judetul vecin) a inceput constructia Golden Gate-ului romanesc In aceste conditii, autoritatile galatene - nemaiavand de ce sa promita traversarea Dunarii - au inceput sa faca studii pentru constructia unui aeroport. Mai exact, in toamna trecuta, Consiliul Judetului Galati a contractat - prin cumparare directa, fara licitatie - societatea Teche Construct Solutions SRL pentru intocmirea a doua studii in vederea construirii unui aeroport de proportii, in judetul de la Dunare.Primul dintre studii era unul de oportunitate , iar al doilea, unul de trafic (in baza caruia se stabileste daca vor fi suficienti oameni care sa foloseasca aeroportul).Pentru fiecare dintre aceste doua studii, Consiliul Judetului s-a angajat sa plateasca suma de 75.000 de lei (adica circa 16.148 de euro), dupa cum reiese din datele legate de achizitii.De la semnarea contractului, Teche Construct Solutions SRL avea la dispozitie 60 de zile ca sa intocmeasca studiile. Cu alte cuvinte, ar fi trebuit sa le termine pana cel mai tarziu la finele anului trecut. Daca societatea s-a incadrat sau nu in termenul de livrare, nu stim.Potrivit informatiilor obtinute dede la surse din cadrul CJ, cele doua studii privind aeroportul nu au fost facute publice. Nu s-au afisat pe site si nu s-au emis comunicate de presa cu privire la realizarea sau continutul lor, au precizat sursele noastre. Potentialul electoral al subiectului era prea mare pentru a nu fi pastrat pentru o ocazie speciala.Asa se face ca abia duminica trecuta presedintele Consiliului Judetului Galati, Costel Fotea (PSD), a mers pe un camp alaturi de ministrul Razvan Cuc si de candidatul PSD la europarlamentare Dan Nica pentru a prezenta presei locul in care se va construi viitorul aeroport galatean.Fotea a declarat atunci, potrivit Mediafax, caSolemn, Razvan Cuc a spus ca aceste cifre nu mint si ca tot ce-ar mai lipsi este ca autoritatile galatene sa mai faca un studiu de fezabiltate, iar constructia aeroportului ar putea fi demarata.Suna prea frumos ca sa fie adevarat? Chiar asa si este. Iata de ce.Directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura (API), Ionut Ciurea, a explicat pentruca un aeroport nu este doar greu de construit, ci si foarte greu de operat. Iar infiintarea unuia la Galati pur si simplu nu se justifica, in acest moment., a declarat Ionut Ciurea.Directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura spune ca principiile generale de functionare a transportului aerian de persoane sunt cele care arata clar ca aeroportul la Galati nu e fezabil., a mai spus Ionut Ciurea.Ce-i drept, ministrul Cuc a promis ca va face, pe fonduri europene, si drumul expres Braila-Galati, care este inclus in Masterplanul de transport al Romaniei . Problema este ca studiul de fezabilitate pentru respectivul drum este facut in 2008. Din informatiile noastre, se lucra la un moment dat si la o revizuire a documentatiei respective. Intrebarea este: va fi studiul de fezabilitate, in forma sa revizuita, suficient de bine intocmit incat sa permita accesarea fondurilor europene?Tot ce stim momentan este ca, in repetate randuri, Comisia Europeana a cerut refacerea unor documente intocmite de autoritatile romane pentru accesarea finantarii pentru obiective de infrastructura. Asa ca atentia specialistilor din minister ar trebui sa se indrepte spre intocmirea unor documentatii riguroase.Din pacate, chiar daca documentele ar fi ireprosabile, iar statul si constructorii s-ar misca repede - construind in timp record drumul expres - oricum acesti cativa kilometri de sosea noua n-ar fi suficienti pentru a rezolva problema traficulul din regiune.Schimbari in bine s-ar vedea doar daca in zona se va dezvolta o intreaga retea de drumuri de mare viteza. In parte, aceste drumuri chiar exista, dar numai pe hartie, momentan.Cu alte cuvinte, sunt deja o multime de proiecte absolut necesare de care Ministerul Transporturilor s-ar putea ocupa, in loc sa promita aeroporturi a caror eficienta e pusa sub semnul intrebarii. Din pacate, insa, in ultimele 3 decenii, aproape toti ministrii Transporturilor (peste 20 la numar) s-au priceput mult mai bine la promisiuni decat la constructii.