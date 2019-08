Pro Infrastructura: Autorizatia de construire pentru "ciotul" de 4,5 km al Autostrazii A3 nu mai este valabila

Ziare.

Asta in conditiile in care licitatia a fost lansata in urma cu 3 ani, autorizatia fiind emisa in aprilie 2017."Un nou episod din seria 'Rusini Nationale' regizata de Ministerul Transporturilor Romania si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere: astazi avem ciotul de 4,5 km al Autostrazii A3 intre Aeroportul Transilvania (Ungheni) si sud-vestul orasului Targu Mures (plus drum legatura conexiune cu zona Promenada Mall/Metro).Atentie, licitatia a fost lansata acum aproape 3 ani, pe 21.10.2016, iar autorizatia de construire a fost emisa in aprilie 2017. Pe-atunci parea a fi un proiect gestionat responsabil de statul roman, birocratia fiind rezolvata inainte de semnarea contractului. Dar ulterior totul s-a transformat intr-un FIASCO", se arata pe pagina de Facebook a API.Asociatia subliniaza ca echipa care a gestionat licitatia a luat multe decizii eronate, iar in aceste conditii exista sanse mari de anulare a licitatiei."Echipa care a gestionat licitatia a luat nenumarate decizii eronate, intoarse in repetate randuri de judecatori in urma contestatiilor celor doi antreprenori ramasi in cursa (Strabag si Itinera) . Si telenovela nu s-a terminat, depasindu-se inclusiv termenul de valabilitate a ofertelor (30.11.2018) ., expirand in aprilie 2019, ea fiind conditionata de inceperea lucrarilor in cel mult doi ani de la emitere.Cu siguranta incompetentii din comisia de evaluare a CNAIR sunt inca in functie, nederanjati sub nicio forma pentru 'performantele' lor. Dezarmant este ca aceleasi persoane se ocupa in continuare de proiecte cruciale, iar noile licitatii se deruleaza, in mare parte, la fel de dezastruos", se mai arata in postare.