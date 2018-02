Pro Infrastructura: CNAIR tergiverseaza din comoditate deschiderea traficului pe Autostrada Sebes-Turda

Ziare.

Membrii ONG-ului au facut chiar si un test drive pe respectivul sector de autostrada, pentru a demonstra ca in zona se poate circula in conditii de maxima siguranta.Compania de Autostrazi ramane, insa, de neclintit, sustinand ca legea nu-i permite receptionarea lucrarilor la loturile 3 si 4 ale autostrazii decat atunci cand acestea vor fi conforme si finalizate in proprotie de 100%.Asociatia Pro Infrastructura a testat sectorul de autostrada dintre Aiud si Turda si a concluzionat ca traficul s-ar putea desfasura in zona in conditii excelente. Vreme de aproape 30 de minute, o masina a ONG-ului a circulat fara incidente de-a lungul celor doua loturi de autostrada inca nereceptionate si despre care CNAIR sustine ca sunt inca neconforme.In aceste conditii, CNAIR ar trebui sa tina cont ca miile de soferi care circula in conditii de risc pe DN1 merita sa aiba acces la autostrada chiar din aceste zile, sustine directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura, Ionel Ciurea."CNAIR sustine ca legea nu permite receptionarea de lucrari nefinalizate. Am vorbit si noi cu avocati care ne-au spus ca recepetia partiala a unui lot de autostrada se poate face. Mai exact, se poate receptiona doar parte dintr-un lot. Iata de ce. Autostrada nu inseamna doar cale de rulare. Inseamna si centre de intretinere si coordonare (CIC) si multe alte lucruri. Daca partea de CIC nu este gata, acest lucru nu influenteaza decisiv traficul. Se poate receptiona drumul si se poate deschide circulatiei. Doar ca, pentru a receptiona lucrari pe bucati, trebuie sa muncesti mai mult", a declarat Ionut Ciurea pentruAcesta a mai precizat ca CNAIR se contrazice atunci cand vine vorba despre neconformitatile constatate la lotul 3 al autostrazii."Am cerut si noi procesul verbal prin care s-au constatat neconformitatile la lotul 3 al autostrazii. Ni s-a spus ca documentul nu e de interes public. Va spun de ce l-am cerut. Pe toata durata constructiei lotului, CNAIR si-a folosit structura din teritoriu, Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Cluj, pe post de consultant. Asta inseamna ca DRDP a facut mai multe teste ale mixului asfaltic si ale covorului asfaltic si a constatat ca erau conforme. La final, a venit CNAIR si a spus ca nu sunt neconformitati. Cum asa?", se intreaba retoric Ionut Ciurea.Reamintim ca pe 9 ianuarie Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a amanat pana in aprilie receptia lucrarilor la lotul 3 , pe motiv ca lucrarile erau neconforme. Pe 15 februarie, CNAIR a amanat pana in martie si receptia lucrarilor la lotul 4 al autostrazii a A10.Seful biroului de Comunicare al CNAIR, Bogdan Cotarlici, a declarat pentruca, indiferent cine ce spune, legea permite doar receptionarea lucrarilor finalizate in proportie de 100%."Nu se poate face receptia din cauza ca neconformitatile la cele doua loturi nu s-au remediat inca. Legea veche, HG 273/1994, permitea receptionarea de lucrari nefinalizate. Legea noua, 343/2017 care modifica HG 273/1994, nu mai permite acest lucru", a precizat Bogdan Cotarlici.In consecinta, circulatia pe sectorul Aiud-Turda se va deschide cel mai devreme in luna aprilie, desi drumul este in stare excelenta chiar de azi.