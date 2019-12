Pro Infrastructura: CNAIR tine inchisa de 5 luni o investitie de sute de milioane de euro!

Ziare.

Este vorba despre lotul 3 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva, gata de trafic din august, insa s-au gasit probleme la aparatele de reazem ale podului peste Mures."CNAIR reuseste, si sub noua guvernare, sa tina inchisa deja de 5 luni o investitie de sute de milioane de euro, sub niste pretexte puerile. Vorbim de lotul 3 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva (Ilia-Holdea) care era gata de trafic din august.Dupa expertize minutioase, au fost gasite probleme la aparatele de reazem ale podului peste Mures. CNAIR ne spune ca podul are sute de tone, si totul apare intr-o lumina grava.Ce nu ne spun insa nici CNAIR si nici ministrul este ca remedierea este o operatiune banala care presupune ridicarea podului cu cativa milimetri si se poate executa sub trafic. Asemenea remedieri s-au executat sub trafic in zeci de locuri din tara", se arata in comunicatul asociatiei.Pro Infrastructura subliniaza ca aceasta este o noua bataie de joc la adresa romanilor, iar cei 21 de km de autostrada vor fi dati in circulatie cand le convine politicienilor din Ministerul Transporturilor si functionarilor din CNAIR."Acest pod, chipurile avariat, este o noua bataie de joc a CNAIR si MT la adresa romanilor. Prin aceasta operatiune de imagine, CNAIR incearca sa acopere decizia dezastruoasa de a tine inchisi cei 21 de km de autostrada. Investitiile nu se fac pentru cetateni, ci pentru orgoliul politicienilor de la MT si al functionarilor de la CNAIR.Se va deschide cand le convine dumnealor. Nu este prima oara: tronsonul Aiud-Turda din A10 a fost inchis 7 luni pentru presupuse probleme la asfalt. Si acolo am avut o remediere de ochii lumii, care a durat cateva ore, pentru salvarea onoarei administratiei drumurilor.Intre timp soferii circula pe DN. Nu conteaza ca Romania este in subsolul clasamentului european al sigurantei rutiere sau al celui privitor la kilometrii de autostrada!", se mai arata in postare.A.D.